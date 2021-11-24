Сліпий мотоцикліст вперше у світі отримав права водія (відео)
Незрячий байкер зможе їздити лише в супроводі штурмана-поводиря. Йому вже подарували кросовий мотоцикл.
В Австралійському Брісбені вперше у світі видали права водія людині з інвалідністю зору. Чесс Моллер-Нільсон сліпий від народження, але це не заважає йому керувати мотоциклом. Про це повідомляє канал АВС News.
Австралієць давно захоплюється кросовими мотоциклами, проте легально він не міг керувати мотоциклом. Тим не менш, влада штату Квінсленд пішла на поступки незрячому мотоциклісту і видала йому посвідчення водія.
Втім, права у Чесса Моллера-Нільсона особливі і мають низку обмежень. Зокрема, він не може їздити на мотоциклі дорогами загального користування, а лише бездоріжжям на спеціально обладнаних майданчиках.Важливо
Крім того, у поїздці байкера має супроводжувати штурман. Для Чесса цю роль виконує його друг Джек Елкінс на іншому мотоциклі – він інструктує про напрямок руху та перешкоди. Спілкування відбувається за допомогою спеціальної системи зв'язку з мікрофоном та навушниками у шоломі.
Удвох австралійці катаються в мотопарку Квінсленду. Місцева байкерська спільнота вже подарувала Чессу кросовий мотоцикл та екіпірування.
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