Сліпий мотоцикліст вперше у світі отримав права водія (відео)

Незрячий байкер зможе їздити лише в супроводі штурмана-поводиря. Йому вже подарували кросовий мотоцикл.

В Австралійському Брісбені вперше у світі видали права водія людині з інвалідністю зору. Чесс Моллер-Нільсон сліпий від народження, але це не заважає йому керувати мотоциклом. Про це повідомляє канал АВС News.

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Австралієць давно захоплюється кросовими мотоциклами, проте легально він не міг керувати мотоциклом. Тим не менш, влада штату Квінсленд пішла на поступки незрячому мотоциклісту і видала йому посвідчення водія.

[ + – ] Сліпий байкер пересувається бездоріжжям у супроводі штурмана Фото: climate

Втім, права у Чесса Моллера-Нільсона особливі і мають низку обмежень. Зокрема, він не може їздити на мотоциклі дорогами загального користування, а лише бездоріжжям на спеціально обладнаних майданчиках.

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Крім того, у поїздці байкера має супроводжувати штурман. Для Чесса цю роль виконує його друг Джек Елкінс на іншому мотоциклі – він інструктує про напрямок руху та перешкоди. Спілкування відбувається за допомогою спеціальної системи зв'язку з мікрофоном та навушниками у шоломі.

[ + – ] Незрячому байкеру подарували мотоцикл та екіпірування

Удвох австралійці катаються в мотопарку Квінсленду. Місцева байкерська спільнота вже подарувала Чессу кросовий мотоцикл та екіпірування.

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