Старий 53-річний Chevrolet піде з молотка за ціною двох нових Ferrari

Corvette L88 оснащений 560-сильним V8 і був одним із найшвидших авто свого часу. Усього випустили 200 таких суперкарів.

У США на аукціон Barrett-Jackson виставили незвичайний Chevrolet Corvette Stingray 1968 року. За автомобіль планують отримати приблизно 500-600 тис. доларів — як за два новеньких Ferrari F8 Tributo. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

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[ + – ] Пробіг автомобіля — всього 40 тис. км Фото: Barrett-Jackson

Справа в тому, що продають Chevrolet Corvette у зарядженому виконанні L88 — дуже рідкісному та дуже потужному. Усього випущено трохи більше 200 Corvette L88, з них у 1968 році — 80.

Для кінця 60-х років Chevrolet Corvette L88 був реальним суперкаром. За паспортом його 7,0-літровий V8 розвиває 430 к. с., але насправді віддача становить майже 560 к. с. — її занизили на папері, щоб зменшити суму страховки на автомобіль (вона на той час залежала від потужності).

[ + – ] Величезний 7,0-літровий V8 розвиває 560 к. с. Фото: Barrett-Jackson

З 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Corvette L88 розганяється до 100 км/год приблизно за 5 с і розвиває 275 км/год. Свого часу це був один із найшвидших авто у світі — він міг тягатися з Ferrari та Lamborghini тих років.

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Крім того, у Corvette L88 встановлений диференціал, що самоблокується, посилені підвіска та гальма. Гоночна версія L88 двічі перемагала у своєму класі у гонці "24 години Ле-Мана".

[ + – ] За купе планують отримати 500-600 тис. доларів Фото: Barrett-Jackson

Саме цей Chevrolet Corvette 1968 проїхав усього 40 тис. км. Незважаючи на це, його двигун нещодавно пройшов капремонт. Сам автомобіль перефарбували.

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