Старый 53-летний Chevrolet уйдет с молотка по цене двух новых Ferrari

Corvette L88 оснащен 560-сильным V8 и был одним из самых быстрых авто своего времени. Всего выпустили 200 таких суперкаров.

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили необычный Chevrolet Corvette Stingray 1968 года. За автомобиль планируют выручить около 500-600 тыс. долларов – как за два новеньких Ferrari F8 Tributo. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

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[ + – ] Пробег автомобиля - всего 40 тыс. км Фото: Barrett-Jackson

Дело в том, что продают Chevrolet Corvette в заряженном исполнении L88 – очень редком и очень мощном. Всего выпущено чуть более 200 Corvette L88, из них в 1968 году – 80.

Для конца 60-х годов Chevrolet Corvette L88 был настоящим суперкаром. По паспорту его 7,0-литровый V8 развивает 430 л. с., но в реальности отдача составляет около 560 л. с. – ее занизили на бумаге, чтобы уменьшить сумму страховки на автомобиль (она в те времена зависела от мощности).

[ + – ] Огромный 7,0-литровый V8 развивает 560 л. с. Фото: Barrett-Jackson

С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Corvette L88 разгоняется до 100 км/ч примерно за 5 с и развивает 275 км/ч. В свое время это был один из самых быстрых авто в мире — он мог тягаться с Ferrari и Lamborghini тех лет.

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Кроме того, у Corvette L88 установлен самоблокирующийся дифференциал, усилены подвеска и тормоза. Гоночная версия L88 дважды побеждала в своем классе в гонке "24 часа Ле-Мана".

[ + – ] За купе планируют выручить 500-600 тыс. долларов Фото: Barrett-Jackson

Конкретно этот Chevrolet Corvette 1968 года проехал всего 40 тыс. км. Несмотря на это, его двигатель недавно прошел капремонт. Сам автомобиль перекрасили.

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