Редчайшее американское авто 40 лет простояло в старом гараже (видео)

Plymouth AAR Cuda – заряженная версия знаменитого масл-кара. Всего выпущено лишь 1500 таких купе.

В США в старом гараже обнаружили раритетное купе Plymouth AAR Cuda 1970. Коллекционный автомобиль не выезжал на дороги примерно 40 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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AAR Cuda – лимитированная заряженная версия одного из самых ярких американских масл-каров 70-х Plymouth Barracuda. По сути, это дорожная версия гоночного автомобиля. Такие купе выпускали только в 1970 году и всего собрали 1500 авто.

[ + – ] Plymouth AAR Cuda оснащен 290-сильным V8 Фото: autoevolution.com

Под капотом Plymouth AAR Cuda прячется доработанный 5,6-литровый V8 мощностью 290 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимал 5,8 с, а максимальная скорость составляла 220 км/ч.

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Автомобиль получил спортивную выхлопную систему, а также подвеску с более жесткими пружинами и передние дисковые тормоза. Узнается AAR Cuda по стеклопластиковому капоту с воздухозаборником, заднему спойлеру и особой окраске.

[ + – ] Автомобиль является дорожной версией гоночной модели Фото: autoevolution.com

Конкретно этот автомобиль имел только трех владельцев за полвека, причем нынешний владелец приобрел Plymouth AAR Cuda в далеком 1972 году. Первое время он активно эксплуатировал авто и переобул его в широкие шины, однако в начале 80-х поставил на прикол в гараж. Продать машину ему было жалко, но и поддерживать ее в хорошем состоянии не получилось.

[ + – ] Plymouth AAR Cuda - редкая коллекционная модель

Теперь Plymouth AAR Cuda начинает новую жизнь. Масл-кар отреставрируют и выставят на продажу.

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