Новый Suzuki SX4 2022 полностью рассекретили до премьеры

Suzuki SX4 стал более солидным и зрелым на вид. Кроссовер подрос по сравнению с предшественником.

В интернет попали шпионские фото Suzuki SX4 третьего поколения. Компактный кроссовер официально презентуют 25 ноября, а в продажу он поступит с начала 2022 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Ранее опубликовали первые тизеры модели, хотя по ним сложно было судить о ее дизайне. Теперь же авто засняли на складе предприятия в Венгрии, где выпускают большую часть Suzuki для Европы.

[ + – ] Новый Suzuki SX4 крупнее предшественника Фото: autoevolution.com

На одной из фотографий новый Suzuki SX4 соседствует с моделью нынешнего поколения и заметно, что кроссовер стал заметно крупнее. Кроме того, его дизайн солиднее, чем у предшественника – с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и раскосыми светодиодными фарами. Сзади Г-образные фонари соединены хромированным молдингом.

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Suzuki SX4 2022 построят на полностью новой платформе, позволяющей установку современных электронных систем. Кроссовер, скорее всего, оснастят 1,4-литровым 129-сильным бензиновым турбомотором, дополненным гибридной установкой.

[ + – ] Кроссовер получит гибридную установку [ + – ] Фонари соединены хромированным молдингом [ + – ] Продажи кроссовер стартуют в 2022 году [ + – ] Suzuki SX4 засняли на венгерском предприятии марки

На выбор предложат версии с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП. Будут доступны SX4 передним приводом либо полноприводной трансмиссией AllGrip.

Ранее Фокус рассказывал о новой бюджетной модели Suzuki. Она стоит от 6750 долларов.