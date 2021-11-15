Новый Suzuki SX4 2022 полностью рассекретили до премьеры
Suzuki SX4 стал более солидным и зрелым на вид. Кроссовер подрос по сравнению с предшественником.
В интернет попали шпионские фото Suzuki SX4 третьего поколения. Компактный кроссовер официально презентуют 25 ноября, а в продажу он поступит с начала 2022 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Ранее опубликовали первые тизеры модели, хотя по ним сложно было судить о ее дизайне. Теперь же авто засняли на складе предприятия в Венгрии, где выпускают большую часть Suzuki для Европы.
На одной из фотографий новый Suzuki SX4 соседствует с моделью нынешнего поколения и заметно, что кроссовер стал заметно крупнее. Кроме того, его дизайн солиднее, чем у предшественника – с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и раскосыми светодиодными фарами. Сзади Г-образные фонари соединены хромированным молдингом.Важно
Suzuki SX4 2022 построят на полностью новой платформе, позволяющей установку современных электронных систем. Кроссовер, скорее всего, оснастят 1,4-литровым 129-сильным бензиновым турбомотором, дополненным гибридной установкой.
На выбор предложат версии с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП. Будут доступны SX4 передним приводом либо полноприводной трансмиссией AllGrip.
Ранее Фокус рассказывал о новой бюджетной модели Suzuki. Она стоит от 6750 долларов.