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Новый Suzuki SX4 2022 полностью рассекретили до премьеры

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Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki
Фото: autoevolution.com | Дизайн кроссовера стал солиднее

Suzuki SX4 стал более солидным и зрелым на вид. Кроссовер подрос по сравнению с предшественником.

В интернет попали шпионские фото Suzuki SX4 третьего поколения. Компактный кроссовер официально презентуют 25 ноября, а в продажу он поступит с начала 2022 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Ранее опубликовали первые тизеры модели, хотя по ним сложно было судить о ее дизайне. Теперь же авто засняли на складе предприятия в Венгрии, где выпускают большую часть Suzuki для Европы.

Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki
Новый Suzuki SX4 крупнее предшественника
Фото: autoevolution.com

На одной из фотографий новый Suzuki SX4 соседствует с моделью нынешнего поколения и заметно, что кроссовер стал заметно крупнее. Кроме того, его дизайн солиднее, чем у предшественника – с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и раскосыми светодиодными фарами. Сзади Г-образные фонари соединены хромированным молдингом.

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Suzuki SX4 2022 построят на полностью новой платформе, позволяющей установку современных электронных систем. Кроссовер, скорее всего, оснастят 1,4-литровым 129-сильным бензиновым турбомотором, дополненным гибридной установкой.

Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki
Кроссовер получит гибридную установку
Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki
Фонари соединены хромированным молдингом
Продажи кроссовер стартуют в 2022 году
Продажи кроссовер стартуют в 2022 году
Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki
Suzuki SX4 засняли на венгерском предприятии марки
Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki
Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki
Продажи кроссовер стартуют в 2022 году
Suzuki SX4, новый Suzuki SX4, Suzuki SX4 2022, кроссовер Suzuki

На выбор предложат версии с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП. Будут доступны SX4 передним приводом либо полноприводной трансмиссией AllGrip.

Ранее Фокус рассказывал о новой бюджетной модели Suzuki. Она стоит от 6750 долларов.