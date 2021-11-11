Suzuki представили новую бюджетную модель: она стоит $6700 и расходует 3,7 л на 100 км
Suzuki Celerio стал крупнее и элегантнее на вид, а его двигатель сделали экономичнее. Модель уже поступила в производство.
В Индии презентовали новый Suzuki Celerio третьего поколения. Компактная модель получилась очень доступной – цены стартуют всего с 6700 долларов. Об этом сообщает Drive.
Именно на индийском предприятии Maruti-Suzuki наладят выпуск Suzuki Celerio. Хэтчбек А-класса нацелен на развивающиеся страны, но его очевидно продолжат продавать и в Европе.
Suzuki Celerio 2022 стал элегантнее на вид – в дизайне теперь преобладают плавные формы. Обращают на себя внимание раскосые фары и широкий передний воздухозаборник. Хэтчбек подрос по сравнению с предшественником:
- Длина – 3695 мм
- Ширина – 1655 мм
- Высота – 1555 мм
- Колесная база – 2435 мм
В салоне впервые появился сенсорный дисплей мультимедиа, а на панели приборов добавили тахометр. Автомобиль стал просторнее, а его багажник вырос до 313 л. Базовая комплектация Suzuki Celerio теперь включает кондиционер, ABS и 2 подушки безопасности, а среди опций есть бесключевой доступ и парктроник.
Новый Suzuki Celerio сохранил 1,0-литровый 67-сильный бензиновый двигатель, но его дополнили системой глушения при остановках. Паспортный расход топлива снижен до 3,7 л/100 км. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП. У хэтчбека немаленький клиренс – 170 мм.
Ранее Фокус рассказывал о самом маленьком полицейском авто в мире. Оно достигает всего 2,4 м в длину.