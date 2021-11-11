Suzuki представили новую бюджетную модель: она стоит $6700 и расходует 3,7 л на 100 км

Suzuki Celerio стал крупнее и элегантнее на вид, а его двигатель сделали экономичнее. Модель уже поступила в производство.

В Индии презентовали новый Suzuki Celerio третьего поколения. Компактная модель получилась очень доступной – цены стартуют всего с 6700 долларов. Об этом сообщает Drive.

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[ + – ] Новый Suzuki Celerio увеличен в размерах Фото: drive2.ru

Именно на индийском предприятии Maruti-Suzuki наладят выпуск Suzuki Celerio. Хэтчбек А-класса нацелен на развивающиеся страны, но его очевидно продолжат продавать и в Европе.

[ + – ] 1,0-литровый бензиновый двигатель стал экономичнее Фото: drive2.ru

Suzuki Celerio 2022 стал элегантнее на вид – в дизайне теперь преобладают плавные формы. Обращают на себя внимание раскосые фары и широкий передний воздухозаборник. Хэтчбек подрос по сравнению с предшественником:

Длина – 3695 мм

Ширина – 1655 мм

Высота – 1555 мм

Колесная база – 2435 мм

[ + – ] В салоне появился сенсорный дисплей Фото: drive2.ru

В салоне впервые появился сенсорный дисплей мультимедиа, а на панели приборов добавили тахометр. Автомобиль стал просторнее, а его багажник вырос до 313 л. Базовая комплектация Suzuki Celerio теперь включает кондиционер, ABS и 2 подушки безопасности, а среди опций есть бесключевой доступ и парктроник.

[ + – ] Салон Suzuki Celerio стал просторнее Фото: drive2.ru

Новый Suzuki Celerio сохранил 1,0-литровый 67-сильный бензиновый двигатель, но его дополнили системой глушения при остановках. Паспортный расход топлива снижен до 3,7 л/100 км. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или роботизированную КПП. У хэтчбека немаленький клиренс – 170 мм.

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