Suzuki представили нову бюджетну модель: вона коштує $6700 і витрачає 3,7 л на 100 км

Suzuki Celerio став більшим і елегантнішим на вигляд, а його двигун зробили економічнішим. Модель уже надійшла у виробництво.

В Індії презентували новий Suzuki Celerio третього покоління. Компактна модель вийшла дуже доступною – ціни стартують лише з 6700 доларів. Про це повідомляє Drive.

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[ + – ] Новий Suzuki Celerio збільшений у розмірах Фото: drive2.ru

Саме на індійському підприємстві Maruti-Suzuki налагодять випуск Suzuki Celerio. Хетчбек А-класу націлений на країни, що розвиваються, але його очевидно продовжать продавати і в Європі.

[ + – ] 1,0-літровий бензиновий двигун став економічнішим Фото: drive2.ru

Suzuki Celerio 2022 став елегантнішим на вигляд – у дизайні тепер переважають плавні форми. Привертають увагу розкосі фари та широкий передній повітрозабірник. Хетчбек підріс у порівнянні з попередником:

Довжина – 3695 мм

Ширина – 1655 мм

Висота – 1555 мм

Колісна база – 2435 мм

[ + – ] У салоні з'явився сенсорний дисплей Фото: drive2.ru

У салоні вперше з'явився сенсорний дисплей мультимедіа, а панелі приладів додали тахометр. Автомобіль став просторішим, а його багажник виріс до 313 л. Базова комплектація Suzuki Celerio тепер включає кондиціонер, ABS та 2 подушки безпеки, а серед опцій є безключовий доступ і парктронік.

[ + – ] Салон Suzuki Celerio став просторішим Фото: drive2.ru

Новий Suzuki Celerio зберіг 1,0-літровий 67-сильний бензиновий двигун, але його доповнили системою глушіння під час зупинок. Паспортна витрата палива знижена до 3,7 л/100 км. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну або роботизовану КПП. У хетчбека великий кліренс — 170 мм.

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