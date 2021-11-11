Suzuki представили нову бюджетну модель: вона коштує $6700 і витрачає 3,7 л на 100 км
Suzuki Celerio став більшим і елегантнішим на вигляд, а його двигун зробили економічнішим. Модель уже надійшла у виробництво.
В Індії презентували новий Suzuki Celerio третього покоління. Компактна модель вийшла дуже доступною – ціни стартують лише з 6700 доларів. Про це повідомляє Drive.
Саме на індійському підприємстві Maruti-Suzuki налагодять випуск Suzuki Celerio. Хетчбек А-класу націлений на країни, що розвиваються, але його очевидно продовжать продавати і в Європі.
Suzuki Celerio 2022 став елегантнішим на вигляд – у дизайні тепер переважають плавні форми. Привертають увагу розкосі фари та широкий передній повітрозабірник. Хетчбек підріс у порівнянні з попередником:
- Довжина – 3695 мм
- Ширина – 1655 мм
- Висота – 1555 мм
- Колісна база – 2435 мм
У салоні вперше з'явився сенсорний дисплей мультимедіа, а панелі приладів додали тахометр. Автомобіль став просторішим, а його багажник виріс до 313 л. Базова комплектація Suzuki Celerio тепер включає кондиціонер, ABS та 2 подушки безпеки, а серед опцій є безключовий доступ і парктронік.
Новий Suzuki Celerio зберіг 1,0-літровий 67-сильний бензиновий двигун, але його доповнили системою глушіння під час зупинок. Паспортна витрата палива знижена до 3,7 л/100 км. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну або роботизовану КПП. У хетчбека великий кліренс — 170 мм.
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