Новий Suzuki SX4 2022 повністю розсекретили до прем'єри

Suzuki SX4 став більш солідним і зрілим на вигляд. Кросовер виріс порівняно з попередником.

В інтернет потрапили шпигунські фото Suzuki SX4 третього покоління. Компактний кросовер офіційно презентують 25 листопада, а в продаж він надійде з початку 2022 року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Раніше опублікували перші тизери моделі, хоча з них складно було судити про її дизайн. Тепер авто зняли на складі підприємства в Угорщині, де випускають більшу частину Suzuki для Європи.

[ + – ] Новий Suzuki SX4 більший за попередника Фото: autoevolution.com

На одному з фото новий Suzuki SX4 є сусідом із моделлю нинішнього покоління і помітно, що кросовер став більшим. Крім того, його дизайн солідніший, ніж у попередника — з високим капотом, широкими решітками радіатора та розкосими світлодіодними фарами. Позаду Г-подібні ліхтарі з'єднані хромованими архітектурними обломами.

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Suzuki SX4 2022 збудують на повністю новій платформі, що дозволяє встановлення сучасних електронних систем. Кросовер, швидше за все, оснастять 1,4-літровим 129-сильним бензиновим турбомотором, доповненим гібридною установкою.

[ + – ] Кросовер отримає гібридну установку [ + – ] Ліхтарі з'єднані хромованими архітектурними обломами [ + – ] Продажі кросовера стартують у 2022 році [ + – ] Suzuki SX4 зняли на угорському підприємстві марки

На вибір запропонують версії із 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП. Будуть доступні SX4 з переднім приводом або повнопривідною трансмісією AllGrip.

Раніше Фокус розповідав про нову бюджетну модель Suzuki. Вона коштує від 6 750 доларів.