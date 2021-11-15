Зброя та памперси: що знаходять у битих авто із США в Україні (відео)
У салоні та багажнику "битків" із США часом трапляються незвичайні і навіть небезпечні речі. Найчастіше вони забуті колишніми власниками авто.
Цікаву знахідку виявили прикордонники Одеського загону в битому авто із США. Під підлогою його багажника лежали напівавтоматична гвинтівка, магазин до неї та вісім патронів різного калібру. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зброю та боєприпаси знайшли під час огляду Ford Edge з використанням службового собаки. Звісно, його вилучили у встановленому законом порядку та передали митниці.
Це далеко не перша подібна знахідка. Лише за цей рік одеські прикордонники виявили у вживаних авто із США 25 одиниць зброї та 2415 боєприпасів.
У цьому випадку мова, швидше за все, не йде про контрабанду – зброю просто забули в авто чи не змогли забрати після ДТП. Законодавство окремих штатів США дозволяє володіти навіть такими напівавтоматичними гвинтівками, а на аукціонах вживаних авто ніхто не перевіряє вміст салону та багажника. Судячи з інфоматеріалів у багажнику, цей автомобіль прибув із Х'юстона (штат Техас), де збройове законодавство дуже ліберальне.
Між іншим, у "битках" знаходять не лише зброю. Як повідомляє ТопЖир, найчастіше в машинах залишаються дрібні особисті речі на кшталт монет, фотографій, студентських квитків, брелоків чи банківських карток.Важливо
Втім, трапляються й незвичайні знахідки. Зокрема, в авто із США забували:
- Меч
- Клітку з мертвим папугою
- Рясу священнослужителя
- Опудало собаки
- Скринька з іграшками для дорослих
- Пакети з молоком
- Використані памперси (ними були набиті всі кишені у дверях).
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