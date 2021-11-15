Зброя та памперси: що знаходять у битих авто із США в Україні (відео)

У салоні та багажнику "битків" із США часом трапляються незвичайні і навіть небезпечні речі. Найчастіше вони забуті колишніми власниками авто.

Цікаву знахідку виявили прикордонники Одеського загону в битому авто із США. Під підлогою його багажника лежали напівавтоматична гвинтівка, магазин до неї та вісім патронів різного калібру. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зброю та боєприпаси знайшли під час огляду Ford Edge з використанням службового собаки. Звісно, його вилучили у встановленому законом порядку та передали митниці.

[ + – ] Зброю знайшов службовий собака Фото: скриншот/YouTube

Це далеко не перша подібна знахідка. Лише за цей рік одеські прикордонники виявили у вживаних авто із США 25 одиниць зброї та 2415 боєприпасів.

У цьому випадку мова, швидше за все, не йде про контрабанду – зброю просто забули в авто чи не змогли забрати після ДТП. Законодавство окремих штатів США дозволяє володіти навіть такими напівавтоматичними гвинтівками, а на аукціонах вживаних авто ніхто не перевіряє вміст салону та багажника. Судячи з інфоматеріалів у багажнику, цей автомобіль прибув із Х'юстона (штат Техас), де збройове законодавство дуже ліберальне.

[ + – ] Зброю у вживаних авто із США знаходять часто

Між іншим, у "битках" знаходять не лише зброю. Як повідомляє ТопЖир, найчастіше в машинах залишаються дрібні особисті речі на кшталт монет, фотографій, студентських квитків, брелоків чи банківських карток.

Важливо

Покинутий раритет: в Україні виявлено рідкісну 49-річну копійку ВАЗ (відео)

Втім, трапляються й незвичайні знахідки. Зокрема, в авто із США забували:

Меч

Клітку з мертвим папугою

Рясу священнослужителя

Опудало собаки

Скринька з іграшками для дорослих

Пакети з молоком

Використані памперси (ними були набиті всі кишені у дверях).

Раніше Фокус розповідав про унікальне нерозмитнене Lamborghini Aventador в Україні. Суперкар виявився замішаним у криміналі.