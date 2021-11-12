Покинутий раритет: в Україні виявлено рідкісну 49-річну копійку ВАЗ (відео)
ВАЗ-2101 за пів століття проїхав лише 34 тис. км. Він у хорошому стані й навіть зберіг рідну гуму.
В Україні знайшли "Жигулі", що добре збереглися, ранньої серії. ВАЗ-2101 1972 року більшу частину життя провів у гаражі. Про раритетну копійку ВАЗ розповів на своєму Youtube-каналі блогер Roma Urraco.
Автомобіль знайшли в райцентрі Теофіполь Хмельницької області. Виявилося, що 1972 року це був перший ВАЗ-2101 у місті. Примітно, що "Жигулі" пофарбовані в рідкісний темно-сірий колір — такий відтінок був доступний тільки в перші роки випуску моделі.
До речі, такі ВАЗ перших років випуску називали "італійськими", адже спочатку в них використовувалися імпортні деталі. Хоча італійці не брали участь у виробництві "Жигулів" — Fiat лише продав ліцензію на свою модель 124 і допоміг збудувати завод у Тольятті.Важливо
Перший власник дбав про автомобіль і нечасто їздив на ньому. Після його смерті копійка ВАЗ перейшла в спадок до родичів, і ті взагалі не експлуатували автомобіль – він припадав пилом у гаражі.
ВАЗ-2101 дуже непогано зберігся – у нього рідна не лише фарба, а й гума. Оздоблення салону також у хорошому стані. Пробіг "Жигулів" за майже пів століття — всього 34 тис. км. Седан оснащений 1,2-літровим 64-сильним двигуном та 4-ступінчастою механічною КПП.
Наразі "Жигулі" змінили власника. ВАЗ-2101 упорядкують і він почне нове життя вже як колекційне авто.
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