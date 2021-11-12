Заброшенный раритет: в Украине обнаружена редкая 49-летняя копейка ВАЗ (видео)

ВАЗ-2101 за полвека проехал всего 34 тыс. км. Он в хорошем состоянии и даже сохранил родную резину.

В Украине нашли хорошо сохранившиеся Жигули ранней серии. ВАЗ-2101 1972 года большую часть жизни провел в гараже. О раритетной копейке ВАЗ рассказал на своем Youtube-канале блогер Roma Urraco.

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[ + – ] У ВАЗ-2101 - редкий темно-серый цвет Фото: drive2.ru

Автомобиль нашли в райцентре Теофиполь Хмельницкой области. Оказалось, что в 1972 году это был первый ВАЗ-2101 в городе. Примечательно, что Жигули окрашены в очень редкий темно-серый цвет – такой оттенок был доступен только в первые годы выпуска модели.

[ + – ] Салон ВАЗ-2101 неплохо сохранился Фото: drive2.ru

Кстати, такие ВАЗ первых лет выпуска называли "итальянскими", ведь первое время в них использовались импортные детали. Хотя итальянцы не принимали участие в производстве Жигулей — Fiat лишь продал лицензию на свою модель 124 и помог построить завод в Тольятти.

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Первый владелец заботился об автомобиле и нечасто ездил на нем. После его смерти копейка ВАЗ перешла в наследство к родственникам и те вообще не эксплуатировали автомобиль – он пылился в гараже.

[ + – ] Седан оснащен 1,2-литровым 64-сильным двигателем Фото: drive2.ru

ВАЗ-2101 очень неплохо сохранился – у него родная не только краска, но и резина. Отделка салона также в хорошем состоянии. Пробег Жигулей за почти полвека – всего 34 тыс. км. Седан оснащен 1,2-литровым 64-сильным двигателем и 4-ступенчатой механической КПП.

[ + – ] За полвека Жигули проехали только 34 тыс. км

Теперь Жигули сменили владельца. ВАЗ-2101 приведут в порядок и он начнет новую жизнь уже как коллекционное авто.

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