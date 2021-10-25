В Украине обнаружена редчайшая Волга для КГБ: у нее двигатель V8 и коробка-автомат
С виду специальный ГАЗ-24-34 ничем не отличается от обычной Волги, но под его капотом прячется двигатель от Чайки.
В Ялте нашли очень редкую Волгу ГАЗ-24-34 1990 года. Автомобиль в не самом лучшем состоянии выставили на продажу за 43 тыс. долларов. Столь высокая цена обусловлена тем, что это спецверсия седана для КГБ. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Волга для КГБ (такие авто называли "догонялками") оснащена 5,5-литровым 195-сильным V8 от Чайки ГАЗ-13, у нее же позаимствовали и 3-ступенчатую автоматическую КПП. Седан способен развить 182 км/ч.
Автомобилю усилили подвеску и добавили гидроусилитель руля. Кроме того, он получил дополнительный аккумулятор в багажнике, питавший аппаратуру связи и спецсигналы.
При этом с виду ГАЗ-24-34 абсолютно ничем не отличается от обычной Волги 24-10. Для конспирации в салоне даже оставили три педали, а селектор автоматической КПП стилизирован под рычаг 5-ступенчатой механики, как в стандартном седане. Тумблеры управления спецоборудованием прикрыты пластиковой крышкой.
"Догонялки" для КГБ выпускали с 60-х очень малыми сериями. ГАЗ-24-34 разошелся тиражом в 245 единиц. Конкретно эта Волга попала в Крым и до 2003 года находилась на балансе местного управления МВД Украины. В 2003 году после списания она попала в частные руки. Автомобиль с пробегом 200 тыс. км сохранил родную краску, но требует реставрации.
Ранее Фокус рассказывал, что во Львове обнаружили редкую Волгу без пробега. Седан 35 лет простоял в гараже.