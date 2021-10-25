В Украине обнаружена редчайшая Волга для КГБ: у нее двигатель V8 и коробка-автомат

С виду специальный ГАЗ-24-34 ничем не отличается от обычной Волги, но под его капотом прячется двигатель от Чайки.

В Ялте нашли очень редкую Волгу ГАЗ-24-34 1990 года. Автомобиль в не самом лучшем состоянии выставили на продажу за 43 тыс. долларов. Столь высокая цена обусловлена тем, что это спецверсия седана для КГБ. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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[ + – ] С виду Волга для КГБ ничем не отличается от обычного седана Фото: Carakoom

Волга для КГБ (такие авто называли "догонялками") оснащена 5,5-литровым 195-сильным V8 от Чайки ГАЗ-13, у нее же позаимствовали и 3-ступенчатую автоматическую КПП. Седан способен развить 182 км/ч.

[ + – ] Автомобиль оснащен 5,5-литровым V8 от Чайки Фото: Carakoom

Автомобилю усилили подвеску и добавили гидроусилитель руля. Кроме того, он получил дополнительный аккумулятор в багажнике, питавший аппаратуру связи и спецсигналы.

[ + – ] В салоне в целях маскировки оставили три педали и родной рычаг КПП Фото: Carakoom

При этом с виду ГАЗ-24-34 абсолютно ничем не отличается от обычной Волги 24-10. Для конспирации в салоне даже оставили три педали, а селектор автоматической КПП стилизирован под рычаг 5-ступенчатой механики, как в стандартном седане. Тумблеры управления спецоборудованием прикрыты пластиковой крышкой.

[ + – ] Пластиковая крышка прикрывает тумблеры управления спецоборудованием Фото: Carakoom

"Догонялки" для КГБ выпускали с 60-х очень малыми сериями. ГАЗ-24-34 разошелся тиражом в 245 единиц. Конкретно эта Волга попала в Крым и до 2003 года находилась на балансе местного управления МВД Украины. В 2003 году после списания она попала в частные руки. Автомобиль с пробегом 200 тыс. км сохранил родную краску, но требует реставрации.

Ранее Фокус рассказывал, что во Львове обнаружили редкую Волгу без пробега. Седан 35 лет простоял в гараже.