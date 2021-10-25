В Україні виявлена рідкісна Волга для КДБ: у неї двигун V8 і коробка-автомат

На вигляд спеціальний ГАЗ-24-34 нічим не відрізняється від звичайної Волги, але під його капотом ховається двигун від Чайки.

У Ялті знайшли дуже рідкісну Волгу ГАЗ-24-34 1990 року. Автомобіль не у найкращому стані виставили на продаж за 43 тис. доларів. Така висока ціна обумовлена тим, що це спецверсія седана для КДБ. Про це повідомляє сайт Carakoom.

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[ + – ] На вигляд Волга для КДБ нічим не відрізняється від звичайного седана Фото: Carakoom

Волга для КДБ (такі авто називали "догонялки") оснащена 5,5-літровим 195-сильним V8 від Чайки ГАЗ-13, у неї ж запозичили і 3-ступінчасту автоматичну КПП. Седан здатний розвинути 182 км/год.

[ + – ] Автомобіль оснащений 5,5-літровим V8 від Чайки Фото: Carakoom

Автомобілю посилили підвіску і додали гідропідсилювач керма. Крім того, він отримав додатковий акумулятор в багажнику, що живить апаратуру зв'язку та спецсигнали.

[ + – ] У салоні з метою маскування залишили три педалі і рідний важіль КПП Фото: Carakoom

При цьому на вигляд ГАЗ-24-34 абсолютно нічим не відрізняється від звичайної Волги 24-10. Для конспірації в салоні навіть залишили три педалі, а селектор автоматичної КПП стилізований під важіль 5-ступінчастої механіки, як у стандартному седані. Тумблери управління спецобладнанням прикриті пластиковою кришкою.

[ + – ] Пластикова кришка прикриває тумблери управління спецобладнанням Фото: Carakoom

"Догонялки" для КДБ випускали з 60-х дуже малими серіями. ГАЗ-24-34 розійшовся тиражем 245 одиниць. Саме ця Волга потрапила до Криму і до 2003 року перебувала на балансі місцевого управління МВС України. У 2003 році після списання вона потрапила в приватні руки. Автомобіль з пробігом 200 тис. км зберіг рідну фарбу, але потребує реставрації.

Раніше Фокус розповідав, що у Львові виявили рідкісну Волгу без пробігу. Седан 35 років простояв у гаражі.