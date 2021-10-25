В Україні виявлена рідкісна Волга для КДБ: у неї двигун V8 і коробка-автомат
На вигляд спеціальний ГАЗ-24-34 нічим не відрізняється від звичайної Волги, але під його капотом ховається двигун від Чайки.
У Ялті знайшли дуже рідкісну Волгу ГАЗ-24-34 1990 року. Автомобіль не у найкращому стані виставили на продаж за 43 тис. доларів. Така висока ціна обумовлена тим, що це спецверсія седана для КДБ. Про це повідомляє сайт Carakoom.
Волга для КДБ (такі авто називали "догонялки") оснащена 5,5-літровим 195-сильним V8 від Чайки ГАЗ-13, у неї ж запозичили і 3-ступінчасту автоматичну КПП. Седан здатний розвинути 182 км/год.
Автомобілю посилили підвіску і додали гідропідсилювач керма. Крім того, він отримав додатковий акумулятор в багажнику, що живить апаратуру зв'язку та спецсигнали.
При цьому на вигляд ГАЗ-24-34 абсолютно нічим не відрізняється від звичайної Волги 24-10. Для конспірації в салоні навіть залишили три педалі, а селектор автоматичної КПП стилізований під важіль 5-ступінчастої механіки, як у стандартному седані. Тумблери управління спецобладнанням прикриті пластиковою кришкою.
"Догонялки" для КДБ випускали з 60-х дуже малими серіями. ГАЗ-24-34 розійшовся тиражем 245 одиниць. Саме ця Волга потрапила до Криму і до 2003 року перебувала на балансі місцевого управління МВС України. У 2003 році після списання вона потрапила в приватні руки. Автомобіль з пробігом 200 тис. км зберіг рідну фарбу, але потребує реставрації.
Раніше Фокус розповідав, що у Львові виявили рідкісну Волгу без пробігу. Седан 35 років простояв у гаражі.