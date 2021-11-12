Honda возродила популярную модель: она станет спортивной альтернативой Civic (видео)

Acura Integra – лифтбэк С-класса с ярким дизайном. Оснастили его 1,5-литровым 200-сильным турбомотором.

В США презентовали предсерийный вариант Acura Integra 2022. Возрожденная модель поступит в продажу со следующего лета по цене примерно от 30 тыс. долларов, а в некоторых странах ее представят под брендом Honda. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Лифтбэк построен на платформе Honda Civic Фото: Honda

Новая Acura Integra – пятидверный лифтбэк С-класса с ярким динамичным дизайном. У него длинный капот и покатая купеобразная линия крыши, а задняя часть заострена. Решетка радиатора в виде клюва и тоненькие светодиодные фары – фирменные черты стиля современных Acura.

[ + – ] Автомобиль оснащен 200-сильным турбомотором Фото: Honda

Acura Integra построена на платформе нового Honda Civic и достигает около 4,7 м в длину. У заряженного Civic Si позаимствовали 1,5-литровый 200-сильный турбомотор и 6-ступенчатую механическую КПП.

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Концепт-кар оснастили тормозами Brembo и 19-дюймовыми дисками. Ожидается, что серийная Acura Integra 2022 позже также получит 2,0-литровый турбомотор и гибридную установку.

[ + – ] Acura Integra возродили после 15 лет отсутствия на рынке

Напомним, что оригинальная Acura/Honda Integra выпускалась с 1986 по 2006 годы и за это время увидели мир четыре поколения модели. Она стала популярной среди молодежи. Интересно, что в Китае под названием Integra продают Honda Civic.

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