Honda відродила популярну модель: вона стане спортивною альтернативою Civic (відео)

Acura Integra – ліфтбек С-класу із яскравим дизайном. Оснастили його 1,5-літровим 200-сильним турбомотором.

У США презентували передсерійний варіант Acura Integra 2022. Відроджена модель надійде у продаж із наступного літа за ціною приблизно від 30 тис. доларів, а в деяких країнах її представлять під брендом Honda. Про це повідомляє сайт Motor1.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Ліфтбек побудований на платформі Honda Civic Фото: Honda

Нова Acura Integra – п'ятидверний ліфтбек С-класу із яскравим динамічним дизайном. У нього довгий капот і похилий купеподібна лінія даху, а задня частина загострена. Ґрати радіатора у вигляді дзьоба і тоненькі світлодіодні фари – фірмові риси стилю сучасних Acura.

[ + – ] Автомобіль оснащений 200-сильним турбомотором Фото: Honda

Acura Integra побудована на платформі нового Honda Civic і сягає близько 4,7 м завдовжки. У зарядженого Civic Si запозичили 1,5-літровий 200-сильний турбомотор та 6-ступінчасту механічну КПП.

Важливо

Розсекречений компактний електрокросовер Honda: нове ім'я і понад 400 км запасу ходу

Концепт-кар оснастили гальмами Brembo та 19-дюймовими дисками. Очікується, що серійна Acura Integra 2022 також отримає 2,0-літровий турбодвигун і гібридну установку.

[ + – ] Acura Integra відродили після 15 років відсутності на ринку

Нагадаємо, що оригінальна Acura/Honda Integra випускалася з 1986 по 2006 роки і за цей час побачили світ чотири покоління моделі. Вона стала популярною серед молоді. Цікаво, що у Китаї під назвою Integra продають Honda Civic.

Раніше Фокус розповідав про новий потужний кросовер Acura. Він кине виклик Audi Q7 та Volvo XC90.