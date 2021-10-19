Новий Honda Civic 2022 отримав яскраву заряджену версію
Honda Civic Si оснастили 200-сильним турбомотором. У седана доопрацьована ходова, а в салоні з'явилися спортивні крісла.
Модельний ряд Honda Civic 2022 поповнила заряджена версія Si. Продажі седана стартують під кінець нинішнього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Honda Civic Si отримав 1,5-літровий турбомотор потужністю 200 к. с. і з обертовим моментом у 260 Н∙м. У Si попереднього покоління цей двигун розвивав 205 к. с., але зате тепер четвірка більш чуйна і тягова на малих обертах.
Седан Honda Civic Si доступний винятково зі 6-ступеневою механічною КПП. Автомобілю переналаштували кермове управління, встановили більш жорсткі пружини підвіски, нові амортизатори і стабілізатори поперечної стійкості. Гальмівні диски збільшили до 312 мм спереду і 282 мм ззаду.
Поки заряджений Honda Civic 2022 пропонують тільки в чотиридверному виконанні. Від стандартної моделі він відрізняється скромним обвісом, заднім спойлером і 18-дюймовими дисками.
Салон Honda Civic Si оброблений особливою червоно-чорною тканиною з контрастним простроченням, а педалі прикрашені алюмінієвими накладками. До того ж, встановлені спортивні сидіння, а комплектацію поповнила аудіосистема Bose.
Втім, Honda Civic Si недовго буде найпотужнішою версією моделі — уже готують 320-сильний Civic Type R. Він стане останньою бензиновою моделлю марки.
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