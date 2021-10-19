Новий Honda Civic 2022 отримав яскраву заряджену версію

Honda Civic Si оснастили 200-сильним турбомотором. У седана доопрацьована ходова, а в салоні з'явилися спортивні крісла.

Модельний ряд Honda Civic 2022 поповнила заряджена версія Si. Продажі седана стартують під кінець нинішнього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] На кришці багажника з'явився спойлер Фото: Honda

Новий Honda Civic Si отримав 1,5-літровий турбомотор потужністю 200 к. с. і з обертовим моментом у 260 Н∙м. У Si попереднього покоління цей двигун розвивав 205 к. с., але зате тепер четвірка більш чуйна і тягова на малих обертах.

Седан Honda Civic Si доступний винятково зі 6-ступеневою механічною КПП. Автомобілю переналаштували кермове управління, встановили більш жорсткі пружини підвіски, нові амортизатори і стабілізатори поперечної стійкості. Гальмівні диски збільшили до 312 мм спереду і 282 мм ззаду.

[ + – ] Педалі прикрасили металевими накладками Фото: Honda

Поки заряджений Honda Civic 2022 пропонують тільки в чотиридверному виконанні. Від стандартної моделі він відрізняється скромним обвісом, заднім спойлером і 18-дюймовими дисками.

Салон Honda Civic Si оброблений особливою червоно-чорною тканиною з контрастним простроченням, а педалі прикрашені алюмінієвими накладками. До того ж, встановлені спортивні сидіння, а комплектацію поповнила аудіосистема Bose.

[ + – ] Оснащення включає спортивні сидіння Фото: Honda

Втім, Honda Civic Si недовго буде найпотужнішою версією моделі — уже готують 320-сильний Civic Type R. Він стане останньою бензиновою моделлю марки.

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