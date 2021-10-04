Останній із могікан: Honda показала прощальну бензинову модель

Новий Honda Civic Type R показали в камуфляжі. Прем'єра зарядженого гетчбека запланована на 2022 рік.

Представлені перші офіційні фото Honda Civic Type R нового покоління. Хот-гетч показали в камуфляжі, адже він поки що проходить тести на автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє сайт Motor1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Прем'єра Honda Civic Type R відбудеться у 2022 році, і саме тоді розсекретять усі подробиці моделі. Поки ж відомо, що заряджений гетчбек збереже 2,0-літровий турбомотор попередника, але потужність напевно збільшать, і вона перевищить 320 к. с.

Новий Civic Type R стане останньою бензиновою моделлю марки в Європі, усі наступні Honda будуть гібридами або електромобілями. Як це сталося з компактним кросовером Honda HR-V третього покоління.

[ + – ] Гетчбек має стриманіший вигляд, ніж у попередника Фото: Honda

Раніше ходили чутки, що Civic Type R оснастять 400-сильною гібридною установкою з повним приводом, але очевидно її порахували занадто важкою для хот-гетча.

Важливо

Альтернатива Smart за $3000: представлений бюджетний електрокар від General Motors (відео)

Незважаючи на камуфляж, на фото видно, що новий Honda Civic Type R 2022 має стриманіший вигляд, ніж у попередника. Упізнати його можна по збільшеному повітрозбірнику в бампері, обважування й антикрила. Ззаду видно три вихлопні труби.

Раніше Фокус писав, що Honda відродить свою культову молодіжну модель. Побудована вона на платформі Civic.