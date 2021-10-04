Последний из могикан: Honda показала прощальную бензиновую модель

Новый Honda Civic Type R показали в камуфляже. Премьера заряженного хэтчбека запланирована на 2022 год.

Представлены первые официальные фото Honda Civic Type R нового поколения. Хот-хэтч показали в камуфляже, ведь он пока еще проходит тесты на автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Премьера Honda Civic Type R состоится в 2022 году и именно тогда рассекретят все подробности модели. Пока же известно, что заряженный хэтчбек сохранит 2,0-литровый турбомотор предшественника, но мощность наверняка увеличат и она превысит 320 л. с.

Новый Civic Type R станет последней бензиновой моделью марки в Европе, все последующие Honda будут гибридами или электромобилями. Как это произошло с компактным кроссовером Honda HR-V третьего поколения.

[ + – ] Хэтчбек выглядит сдержаннее предшественника Фото: Honda

Ранее циркулировали слухи, что Civic Type R оснастят 400-сильной гибридной установкой с полным приводом, но очевидно ее посчитали слишком тяжелой для хот-хэтча.

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Несмотря на камуфляж, на фото видно, что новый Honda Civic Type R 2022 выглядит сдержаннее предшественника. Узнать его можно по увеличенному воздухозаборнику в бампере, обвесу и антикрылу. Сзади видны три выхлопных трубы.

Ранее Фокус писал, что Honda возродит свою культовую молодежную модель. Построена она на платформе Civic.