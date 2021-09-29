Honda возрождает культовую молодежную модель 90-х
Новая Integra появится в начале 2022 года. Как и прежде, модель будет более дорогой и спортивной альтернативой Honda Civic.
Представлены первые официальные фото и видео Acura Integra. Их опубликовали на страницах Honda и Acura в Twitter и Facebook. Знаменитую модель возродят – презентация намечена на первую половину 2022 года, а продажи стартуют в августе.
Integra представят под брендом Acura на североамериканском рынке, а в Японии и ряде других стран модель будут продавать как Honda. Судя по тизерам, это будет лифтбэк с динамичным купеобразным силуэтом и узкими фарами в стиле Acura TLX.
Именно в кузове лифтбэк и выпускалась самая первая Acura Integra 1986 года. Модель С-класса всегда использовала платформу Honda Civic и новое ее поколение не станет исключением в этом плане.Важно
Integra станет более дорогой альтернативой Honda Civic с упором на драйверские качества. У Civic позаимствуют и 1,5-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность увеличат со 182 до 208 л. с. Также не исключено появление 2,0-литровой заряженной версии Type S и гибрида.
Оригинальную Honda/Acura Integra выпускали с 1986 по 2006 годы. Особенно удачным считается третье поколение модели (1993-2001 гг.), ставшее культовым среди молодежи тех лет.
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