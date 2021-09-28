Владелец Bugatti рассказал о заоблачной стоимости содержания суперкара
Затраты на эксплуатацию Bugatti Chiron – огромные. Стоимость техобслуживания за четыре года сопоставима с ценой нового Ferrari.
Миллионер из Сингапура Мухаммед Аль Кави Замани решил рассказать об особенностях эксплуатации его Bugatti Chiron. Оно оказалось очень сложным и дорогим. В Facebook автомобилист детально расписал все затраты на обслуживание и ремонт суперкара.
Следует отметить, что даже стандартный Bugatti Chiron стоит от 2,5 млн. евро. У Мухаммеда Аль Кави Замани – более дорогая лимитированная версия Pur Sport, хотя затраты на ее содержания такие же, как и на базовый Chiron.
Все регламентные работы делает команда из 10 механиков, причем они сами приедут к владельцу. Плановое ТО с заменой масла, фильтров и охлаждающей жидкости проводится раз на 14 месяцев или на 16 000 км пробега. Его стоимость составляет 24 979 долларов – как цена нового VW Golf. Еще дороже керамические тормоза: пара передних дисков с колодками обойдется в 58 952 доллара. Примерно столько же стоит и обслуживание тормозной системы с заменой рабочей жидкости.
Колесные диски Bugatti Chiron также нужно менять, причем каждые 14-16 месяцев. Комплект стоит 49 958 долларов, еще 8 000 долларов нужно отдать за новые шины Michelin Pilot Sport PAX.
Четыре турбины в двигателе W16 подлежат замене каждые четыре года. Их цена – 25 978 долларов, плюс $28 576 – за их регулировку и наладку. Вместе с турбинами меняются и воздуховоды, они стоят 21 982 доллара. Раз в четыре года меняется и топливный бак Bugatti – это еще $43 963. А если треснет лобовое стекло, то нужно подготовить 59 950 долларов. Даже стеклоочистители у авто особые — за $3 800.
В общей сложности владелец Bugatti Chiron потратил на обслуживания авто 385 тыс. долларов. За эти деньги можно купить новый Ferrari 812 Superfast или Aston Martin DBS Superleggera.
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