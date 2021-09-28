Власник Bugatti розповів про захмарну вартість утримання суперкара

Витрати на експлуатацію Bugatti Chiron — величезні. Вартість техобслуговування за чотири роки порівнянна з ціною нового Ferrari.

Мільйонер із Сінгапуру Мухаммед Аль Каві Замані вирішив розповісти про особливості експлуатації його Bugatti Chiron. Вона виявилася дуже складною і дорогою. У Facebook автомобіліст детально розписав усі витрати на обслуговування і ремонт суперкара.

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[ + – ] Заміна масла і фільтрів на Bugatti Chiron коштує 24 979 доларів Фото: welt.de

Варто зазначити, що навіть стандартний Bugatti Chiron коштує від 2,5 млн євро. У Мухаммеда Аль Каві Замані — дорожча лімітована версія Pur Sport, хоча витрати на її утримання такі ж, як і на базовий Chiron.

Усі регламентні роботи робить команда з 10 механіків, причому вони самі приїдуть до власника. Планове ТО із заміною масла, фільтрів і охолоджувальної рідини проводиться раз на 14 місяців або на 16 000 км пробігу. Його вартість становить 24 979 доларів — як ціна нового VW Golf. Ще дорожчі керамічні гальма: пара передніх дисків з колодками обійдеться в 58 952 долари. Приблизно стільки ж коштує і обслуговування гальмівної системи із заміною робочої рідини.

[ + – ] Комплект передніх гальмівних дисків і колодок коштує 58 952 долари Фото: welt.de

Колісні диски Bugatti Chiron також потрібно змінювати, причому кожні 14-16 місяців. Комплект коштує 49 958 доларів, ще 8 000 доларів потрібно віддати за нові шини Michelin Pilot Sport PAX.

Чотири турбіни в двигуні W16 підлягають заміні кожні чотири роки. Їхня ціна — 25 978 доларів, плюс $28 576 — за їхнє регулювання і налагодження. Разом з турбінами змінюються і повітроводи, вони коштують 21 982 долари. Раз на чотири роки змінюється і паливний бак Bugatti — це ще $43 963. А якщо трісне лобове скло, то потрібно підготувати 59 950 доларів. Навіть склоочисники в авто особливі — за $3 800.

[ + – ] За чотири роки на обслуговування Bugatti витрачено $385 тисяч Фото: welt.de

У цілому власник Bugatti Chiron витратив на обслуговування авто 385 тис. доларів. За ці гроші можна придбати новий Ferrari 812 Superfast або Aston Martin DBS Superleggera.

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