Британці влаштували гонку на 100-літніх Rolls-Royce вартістю мільйони доларів (відео)

Вінтажні Rolls-Royce проїхали від Лондона до Единбурга. Ретро-автомобілі без проблем подолали понад 600 км.

Незвичайний автопробіг провели в Великобританії. У ньому взяли участь десять старих Rolls-Royce Silver Ghost, причому всім автомобілям вже виповнилося понад 100 років.

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[ + – ] Десять ретро-авто без проблем проїхали понад 600 км Фото: Rolls-Royce

Таким чином, британці відзначили 110-річчя гонки Лондон-Единбург-Лондон. Її виграв саме Rolls-Royce Silver Ghost — дистанцію 1286 км він пройшов за 40 годин без єдиної поломки. На той час це вважалося відмінним досягненням.

[ + – ] Навіть наймолодшому учаснику пробігу виповнилося 100 років Фото: Rolls-Royce

Перемога в престижному змаганні показала світу, наскільки надійними є Rolls-Royce. Тепер же власники стареньких Silver Ghost вирішили продемонструвати, що навіть в похилому віці автомобілі здатні повторити складний заїзд.

Для ретро-авто все-таки зробили поблажку — дистанцію вони проїхали тільки в одну сторону. Автопробіг стартував біля воріт Королівського автоклубу в Лондоні і фінішував в центрі Единбурга. Маршрут максимально точно повторював дистанцію гонки 1911 року.

[ + – ] Вартість Rolls-Royce Silver Ghost обчислюється мільйонами доларів Фото: Rolls-Royce

У дорозі ретро-автомобілі супроводжував сучасний Rolls-Royce Ghost. Складну дистанцію в більш ніж 600 км всі учасники подолали без проблем.

Вартість кожного такого Rolls-Royce обчислюється мільйонами. Саме один з Silver Ghost є найдорожчим авто всіх часів і народів — в 2019 році кабріолет 1907 року продали за 75 млн. доларів.

[ + – ] Гонка на 100-літніх Rolls-Royce вартістю мільйони доларів (відео)

Раніше Фокус розповідав, що в США виявили відразу 50 ретро-авто на покинутому складі. Причому, всі вони — однієї марки.