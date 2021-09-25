Британцы устроили гонку на 100-летних Rolls-Royce стоимостью миллионы долларов (видео)

Винтажные Rolls-Royce проехали от Лондона до Эдинбурга. Ретро-автомобили без проблем преодолели свыше 600 км.

Необычный автопробег провели в Великобритании. В нем приняли участие десять старых Rolls-Royce Silver Ghost, причем всем автомобилям уже исполнилось более 100 лет.

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[ + – ] Десять ретро-авто без проблем проехали свыше 600 км Фото: Rolls-Royce

Таким образом, британцы отметили 110-летие гонки Лондон-Эдинбург-Лондон. Ее выиграл именно Rolls-Royce Silver Ghost – дистанцию в 1286 км он прошел за 40 часов без единой поломки. На то время это считалось отличным достижением.

[ + – ] Даже самому молодому участнику пробега исполнилось 100 лет Фото: Rolls-Royce

Победа в престижном соревновании показала миру, насколько надежными являются Rolls-Royce. Теперь же владельцы стареньких Silver Ghost решили продемонстрировать, что даже в преклонном возрасте автомобили способны повторить сложный заезд.

Для ретро-авто все-таки сделали поблажку – дистанцию они проехали только в одну сторону. Автопробег стартовал у ворот Королевского автоклуба в Лондоне и финишировал в центре Эдинбурга. Маршрут максимально точно повторял дистанцию гонки 1911 года.

[ + – ] Стоимость Rolls-Royce Silver Ghost исчисляется миллионами долларов Фото: Rolls-Royce

В пути ретро-автомобили сопровождал современный Rolls-Royce Ghost. Сложную дистанцию в более чем 600 км все участники преодолели без проблем.

Стоимость каждого такого Rolls-Royce исчисляется миллионами. Именно один из Silver Ghost является самым дорогим авто всех времен и народов – в 2019 году кабриолет 1907 года продали за 75 млн. долларов.

[ + – ] Гонка на 100-летних Rolls-Royce стоимостью миллионы долларов (видео)

Ранее Фокус рассказывал, что в США обнаружили сразу 50 ретро-авто на заброшенном складе. Причем, все они – одной марки.