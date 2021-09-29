Honda відроджує культову молодіжну модель 90-х

Нова Integra з'явиться на початку 2022 року. Як і раніше, модель буде дорожчою і спортивною альтернативою Honda Civic.

Представлені перші офіційні фото і відео Acura Integra. Їх опублікували на сторінках Honda і Acura у Twitter та Facebook. Знамениту модель відродять — презентація намічена на першу половину 2022 року, а продажі стартують у серпні.

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Integra представлять під брендом Acura на північноамериканському ринку, а в Японії і низці інших країн модель продаватимуть як Honda. Судячи з тизеру, це буде ліфтбек з динамічним купеподібним силуетом і вузькими фарами в стилі Acura TLX.

[ + – ] Нову Integra побудують на платформі Honda Civic Фото: Honda

Саме в кузові ліфтбек і випускалася найперша Acura Integra 1986 року. Модель С-класу завжди використовувала платформу Honda Civic і нове її покоління не стане винятком у цьому плані.

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Integra стане дорожчою альтернативою Honda Civic з наголосом на драйверські якості. У Civic запозичать і 1,5-літровий бензиновий турбомотор, але його потужність збільшать з 182 до 208 к. с. Також не виключена поява 2,0-літрової зарядженої версії Type S і гібрида.

[ + – ] Нова Honda/Acura Integra відео

Оригінальну Honda/Acura Integra випускали з 1986 по 2006 роки. Особливо вдалим вважається третє покоління моделі (1993-2001 рр.), що стало культовим серед молоді тих років.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну їде новий компактний кросовер Honda. Гібридна установка зробила його дуже економічним — він витрачає всього 3 л/100 км.