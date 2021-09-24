В Україні з'явиться новий кросовер Honda з витратою 3 літри на 100 км

Нова Honda HR-V буде представлена на українському ринку в гібридному виконанні. Кросовер є одним із найекономічніших у своєму класі.

Оголошені українські ціни на Honda HR-V третього покоління. Компактний кросовер уже доступний для замовлення і коштує від 956 900 гривень. Перші авто приїдуть в нашу країну на початку 2022 року.

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[ + – ] Сімейні риси: ручки задніх дверей заховані в стійках Фото: Honda

Honda HR-V 2021 серйозно змінилася зовні та стала соліднішою на вигляд. У той же час, збережені й сімейні риси стилю на зразок захованих у стійках дверних ручок. Крім того, автомобіль крупніший, ніж попередник:

довжина — 4 340 мм;

ширина — 1 790 мм;

висота — 1 582 мм.

Кросовер Honda HR-V доступний виключно в гібридній модифікації. Бензинова 1,5-літрова четвірка й електромотор розвивають 106 к. с. і 131 к. с. відповідно. Козир моделі — економічність: у місті авто витрачає всього 3,1 л/100 км, а на трасі — 4,8 л/100 км.

[ + – ] Навіть базова комплектація кросовера дуже багата Фото: Honda

В інтер'єрі з'явилися цифрова панель приладів і 9-дюймовий тачскрін. Особливість моделі — технологія Magic Seat: у задніх сидінь не тільки складаються спинки, але й піднімаються подушки.

[ + – ] Сімейні риси: у задніх сидінь не тільки складаються спинки, але й піднімаються подушки Фото: Honda

Базова комплектація Honda HR-V 2021 досить багата — безключевий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь, адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, датчики дощу та світла.

[ + – ] Бензиновий 1,5-літровий двигун та електромотор розвивають 106 к. с. і 131 к. с. відповідно. Фото: Honda

Найдорожчий варіант Advance Style (1 119 900 гривень) враховує електропривід кришки багажника, підігрів керма і бездротову зарядку для смартфонів. У всіх HR-V передбачений комплекс безпеки Honda Safety Suite, що враховує системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda представила недорогий семимісний кросовер. Коштує він на рівні Renault Duster.