За ціною Дастера: Honda показала найдешевший семимісний кросовер
Honda презентувала друге покоління бюджетного кросовера BR-V. Семимісна сімейна модель надійде в продаж з листопада за ціною від 17 тис. доларів.
Honda BR-V — один з найдешевших семимісних кросоверів на ринку. У цьому ціновому діапазоні поки подібних моделей не так уже й багато, хоча незабаром у продаж надійде, наприклад, новий Renault/Dacia Jogger.
Сімейний кросовер Honda відносно невеликий — усього 4,5 м завдовжки. У дизайні впізнаються риси старших братів Honda Accord і Pilot — широка решітка, фари з характерними "бровами" і рельєфні боковини.Важливо
Салон Honda BR-V не розкрили на презентації, але представники японської компанії заявили, що він став просторішим і збільшилася кількість відділень для дрібних речей і підстаканників (їх тепер 8).
Базове оснащення поповнив 7,0-дюймовий сенсорний екран, а в топової версії передбачений комплекс систем безпеки Honda Sensing suite (адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки і сліпих зон).
Нова Honda BR-V оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 л. с. і безступеневим варіатором. Привід — винятково передній. Пізніше не виключена поява гібрида.
Раніше Фокус розповідав, що Honda показала новий компактний кросовер HR-V. Модель третього покоління буде представлена і в Україні.