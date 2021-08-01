Honda обнародовала характеристики нового кроссовера HR-V для Европы и Украины

Японский автопроизводитель подтвердил, что кроссовер Honda HR-V третьего поколения будет продаваться в Европе только в гибридной модификации под названием e: HEV.

Гибридная силовая установка кроссовера HR-V состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя, работающего по циклу Аткинсона, двух электродвигателей и литий-ионного аккумулятора. Суммарная отдача силового агрегата составляет 129 л.с. и 253 Нм максимального крутящего момента.

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Заявлено, что машина сможет расходовать 5,4 л/100 км по циклу WLTP и разгоняться с места до 100 км/ч за 10,6 секунды. Honda уже использует силовую установку e: HEV в новом Jazz, но в HR-V используется более емкая батарея, в которой количество ячеек увеличено с 48 до 60 единиц.

Система e: HEV имеет три режима движения: электрический, гибридный привод и чисто ДВС. Электроника кроссовера автоматически переключается между ними в зависимости от того, какой является наиболее экономичным в конкретный момент движения. Например, трансмиссия будет работать в режиме Engine Drive при движении с постоянной высокой скоростью по шоссе, а если потребуется дальнейшее ускорение, например, при обгоне, автомобиль перейдет в гибридный режим. Гибридный привод также выполняет функцию генератора с приводом от двигателя, который можно использовать для подзарядки аккумулятора.

HR-V нового поколения предлагает гораздо больше места, чем предшественник благодаря новой платформе. В интерьере прописалась информационно-развлекательная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой беспроводного Apple CarPlay, а также 7-дюймовая цифровая приборная панель. Honda HR-V e: HEV поступит в продажу по всей Европе в конце 2021 года. Подробная информация о ценах еще не объявлена.

На украинском рынке, который Honda относит к европейскому кластеру, новый HR-V также будет доступен только как гибрид. Точные даты появления новинки в Украине мы сообщим дополнительно.

Ранее Фокус писал, что компания Honda представила седан Civic 11-й генерации. Автомобиль построен на той же платформе, что и предшественник, однако жесткость кузова на кручение выросла на 8%.

Также мы сообщали, что Honda показала новый бюджетный кроссовер со сложным индексом N7X. На конвейер Honda N7X отправится уже в августе текущего года. Первым рынком для новинки станет Индонезия.