По цене Дастера: Honda показала самый дешевый семиместный кроссовер

Honda презентовала второе поколение бюджетного кроссовера BR-V. Семиместная семейная модель поступит в продажу с ноября по цене от 17 тыс. долларов.

Honda BR-V – один из самых дешевых семиместных кроссоверов на рынке. В этом ценовом диапазоне пока подобных моделей не так уж и много, хотя вскоре в продажу поступит, например, новый Renault/Dacia Jogger.

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[ + – ] Семиместный кроссовер довольно компактный - 4,5 м в длину Фото: Honda

Семейный кроссовер Honda относительно небольшой – всего 4,5 м в длину. В дизайне угадываются черты старших братьев Honda Accord и Pilot – широкая решетка, фары с характерными "бровями" и рельефные боковины.

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Салон Honda BR-V не раскрыли на презентации, но представители японской компании заявили, что он стал просторнее и увеличилось количество отделений для мелкой поклажи и подстаканников (их теперь 8).

[ + – ] Кроссовер получил комплекс систем безопасности Honda Sensing suite Фото: Honda

Базовое оснащение пополнил 7,0-дюймовый сенсорный экран, а в топовой версии предусмотрен комплекс систем безопасности Honda Sensing suite (адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и слепых зон).

Новая Honda BR-V оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л. с. и бесступенчатым вариатором. Привод – исключительно передний. Позже не исключено появление гибрида.

Ранее Фокус рассказывал, что Honda показала новый компактный кроссовер HR-V. Модель третьего поколения будет представлена и в Украине.