В Украине появится новый кроссовер Honda с расходом 3 литра на 100 км

Новая Honda HR-V будет представлена на украинском рынке в гибридном исполнении. Кроссовер является одним из самых экономичных в своем классе.

Объявлены украинские цены на Honda HR-V третьего поколения. Компактный кроссовер уже доступен для заказа и стоит от 956 900 гривен. Первые авто приедут в нашу страну в начале 2022 года.

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[ + – ] Фамильные черты: ручки задних дверей спрятаны в стойках Фото: Honda

Honda HR-V 2021 серьезно изменилась внешне и стала солиднее на вид. В то же время, сохранены и фамильные черты стиля вроде спрятанных в стойках дверных ручек. Кроме того, автомобиль крупнее предшественника:

Длина – 4340 мм

Ширина – 1790 мм

Высота – 1582 мм

Кроссовер Honda HR-V доступен исключительно в гибридной модификации. Бензиновая 1,5-литровая четверка и электромотор развивают 106 л. с. и 131 л. с. соответственно. Козырь модели – экономичность: в городе авто расходует всего 3,1 л/100 км, а на трассе – 4,8 л/100 км.

[ + – ] Даже базовая комплектация кроссовера весьма богатая Фото: Honda

В интерьере появились цифровая панель приборов и 9-дюймовый тачскрин. Особенность модели – технология Magic Seat: у задних сидений не только складываются спинки, но и поднимаются подушки.

[ + – ] Фамильные черты: у задних сидений не только складываются спинки, но и поднимаются подушки Фото: Honda

Базовая комплектация Honda HR-V 2021 довольно богатая – бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, датчики дождя и света.

[ + – ] Бензиновый 1,5-литровый двигатель и электромотор развивают 106 л. с. и 131 л. с. соответственно. Фото: Honda

Самый дорогой вариант Advance Style (1 119 900 гривен) включает электропривод крышки багажника, подогрев руля и беспроводную зарядку для смартфонов. Во всех HR-V предусмотрен комплекс безопасности Honda Safety Suite, включающий системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Ранее Фокус сообщал, что Honda представила недорогой семиместный кроссовер. Стоит он на уровне Renault Duster.