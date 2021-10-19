Новый Honda Civic 2022 получил яркую заряженную версию

Honda Civic Si оснастили 200-сильным турбомотором. У седана доработана ходовая, а в салоне появились спортивные кресла.

Модельный ряд Honda Civic 2022 пополнила заряженная версия Si. Продажи седана стартуют под конец нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] На крышке багажника появился спойлер Фото: Honda

Новый Honda Civic Si получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л. с. и с крутящим моментом в 260 Н∙м. У Si предыдущего поколения этот двигатель развивал 205 л. с., но зато теперь четверка более отзывчива и тяговита на малых оборотах.

Седан Honda Civic Si доступен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП. Автомобилю перенастроили рулевое управление, установили более жесткие пружины подвески, новые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормозные диски увеличили до 312 мм спереди и 282 мм сзади.

[ + – ] Педали украсили металлическими накладками Фото: Honda

Пока заряженный Honda Civic 2022 предлагают только в четырехдверном исполнении. От стандартной модели он отличается скромным обвесом, задним спойлером и 18-дюймовыми дисками.

Салон Honda Civic Si отделан особой красно-черной тканью с контрастной просрочкой, а педали украшены алюминиевыми накладками. К тому же, установлены спортивные сиденья, а комплектацию пополнила аудиосистема Bose.

[ + – ] Оснащение включает спортивные сиденья Фото: Honda

Впрочем, Honda Civic Si недолго будет самой мощной версией модели – уже готовят 320-сильный Civic Type R. Он станет последней бензиновой моделью марки.

Также Фокус рассказывал о новом гибридном кроссовере Honda HR-V с расходом 3 л/100 км. Он вскоре появится в Украине.