Новый Honda Civic 2022 получил яркую заряженную версию
Honda Civic Si оснастили 200-сильным турбомотором. У седана доработана ходовая, а в салоне появились спортивные кресла.
Модельный ряд Honda Civic 2022 пополнила заряженная версия Si. Продажи седана стартуют под конец нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Honda Civic Si получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л. с. и с крутящим моментом в 260 Н∙м. У Si предыдущего поколения этот двигатель развивал 205 л. с., но зато теперь четверка более отзывчива и тяговита на малых оборотах.
Седан Honda Civic Si доступен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП. Автомобилю перенастроили рулевое управление, установили более жесткие пружины подвески, новые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормозные диски увеличили до 312 мм спереди и 282 мм сзади.
Пока заряженный Honda Civic 2022 предлагают только в четырехдверном исполнении. От стандартной модели он отличается скромным обвесом, задним спойлером и 18-дюймовыми дисками.
Салон Honda Civic Si отделан особой красно-черной тканью с контрастной просрочкой, а педали украшены алюминиевыми накладками. К тому же, установлены спортивные сиденья, а комплектацию пополнила аудиосистема Bose.
Впрочем, Honda Civic Si недолго будет самой мощной версией модели – уже готовят 320-сильный Civic Type R. Он станет последней бензиновой моделью марки.
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