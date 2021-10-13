Розсекречений компактний електрокросовер Honda: нове ім'я і понад 400 км запасу ходу

Honda e:NS1 — електрична версія кросовера HR-V. Виробництво електрокара почнуть наприкінці нинішнього року.

Кросовер Honda HR-V третього покоління незабаром отримає електричну версію. Перші фото електромобіля вже потрапили в мережу. Опублікувало їх китайське міністерство промисловості, повідомляє Motor1.

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Саме в Китаї наприкінці нинішнього року почнуть випускати електромобіль Honda HR-V. Цікаво, що для нього придумали окрему назву e:NS1.

[ + – ] На вибір запропонують версії потужністю 184 і 204 л. с. Фото: Motor1.com

Нова Honda e:NS1 зовні відрізняється від HR-V дизайном передньої частини. На місці решітки радіатора з'явилася пластикова заглушка з роз'ємом для підключення зарядного кабелю. Також кросовер отримав стандартні 18-дюймові литі диски. Компактне авто вийшли досить важким — 2108 кг.

Електромобіль Honda e:NS1 запропонують з моторами потужністю 184 і 204 л. с. — в обох версіях максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 68,8 кВт∙год забезпечить запас ходу не менше 400-450 км.

[ + – ] Виробництво кросовера налагодять в Китаї Фото: Motor1.com

До слова, нова Honda HR-V незабаром з'явиться в Україні, причому в гібридній версії. На кросовер вже приймають замовлення.

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