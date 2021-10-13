Рассекречен компактный электрокроссовер Honda: новое имя и свыше 400 км запаса хода

Honda e:NS1 – электрическая версия кроссовера HR-V. Производство электрокара начнут в конце нынешнего года.

Кроссовер Honda HR-V третьего поколения в скором времени получит электрическую версию. Первые фото электромобиля уже попали в сеть. Опубликовало их китайское министерство промышленности, сообщает Motor1.

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Именно в Китае в конце нынешнего года начнут выпускать электромобиль Honda HR-V. Интересно, что для него придумали отдельное название e:NS1.

[ + – ] На выбор предложат версии мощностью 184 и 204 л. с. Фото: Motor1.com

Новая Honda e:NS1 внешне отличается от HR-V дизайном передней части. На месте решетки радиатора появилась пластиковая заглушка с разъемом для подключения зарядного кабеля. Также кроссовер получил стандартные 18-дюймовые литые диски. Компактный авто получился довольно тяжелым – 2108 кг.

Электромобиль Honda e:NS1 предложат с моторами мощностью 184 и 204 л. с. – в обеих версиях максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 68,8 кВт∙ч обеспечит запас хода не менее 400-450 км.

[ + – ] Производство кроссовера наладят в Китае Фото: Motor1.com

К слову, новая Honda HR-V в скором времени появится в Украине, причем в гибридной версии. На кроссовер уже принимают заказы.

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