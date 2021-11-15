Оружие и памперсы: что находят в битых авто из США в Украине (видео)

В салоне и багажнике "битков" из США порой попадаются необычные и даже опасные вещи. Чаще всего они забыты прежними владельцами авто.

Интересную находку обнаружили пограничники Одесского отряда в битом авто из США. Под полом его багажника лежали полуавтоматическая винтовка, магазин к ней и восемь патронов разного калибра. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Оружие и боеприпасы нашли при осмотре Ford Edge с использованием служебной собаки. Естественно, его изъяли в установленном законом порядке и передали таможне.

[ + – ] Оружие нашла служебная собака Фото: скриншот/YouTube

Это далеко не первая подобная находка. Только за этот год одесские пограничники обнаружили в б/у авто из США 25 единиц оружия и 2415 боеприпасов.

В данном случае речь, скорее всего, не идет о контрабанде – оружие попросту забыли в авто или не смогли забрать после ДТП. Законодательство отдельных штатов США разрешает владеть даже такими полуавтоматическими винтовками, а на аукционах б/у авто никто не проверяет содержимое салона и багажника. Судя по инфоматериалам в багажнике, этот автомобиль прибыл из Хьюстона (штат Техас), где оружейное законодательство очень либеральное.

[ + – ] Оружие в б/у авто из США находят часто

Между прочим, в "битках" находят не только оружие. Как сообщает ТопЖыр, чаще всего в машинах остаются мелкие личные вещи вроде монет, фотографий, студенческих билетов, брелоков или банковских карт.

Важно

Заброшенный раритет: в Украине обнаружена редкая 49-летняя копейка ВАЗ (видео)

Впрочем, случаются и весьма необычные находки. В частности, в авто из США забывали:

Меч

Клетку с мертвым попугаем

Рясу священнослужителя

Чучело собаки

Ящик с игрушками для взрослых

Пакеты с молоком

Использованные памперсы (ими были набиты все карманы в дверях).

Ранее Фокус рассказывал об уникальном нерастаможенном Lamborghini Aventador в Украине. Суперкар оказался замешанным в криминале.