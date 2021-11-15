Вещественное доказательство: единственный в Украине Lamborghini оказался замешан в криминале (видео)

Всего выпустили лишь 800 Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Суперкар стоит свыше 600 тыс. евро.

Из Украины в Германию вывезут редчайший Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Там автомобиль является вещдоком в уголовном деле о мошенничестве. Об этом сообщает Киевская таможня на своей Facebook-странице.

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[ + – ] Родстер разгоняется до 350 км/ч Фото: 24 Канал

Компетентные органы Германии направили в Украину запрос о предоставлении международной правовой помощи в расследовании уголовного дела и попросили передать эксклюзивный автомобиль.

Лимитированный Lamborghini Aventador SVJ Roadster уже успел "прославиться" и в Украине. Суперкар на еврономерах пригнал в нашу страну гражданин Израиля еще в феврале 2020 года в режиме временного ввоза. Дорогую "евробляху" так и не растаможили и по прошествии года она не покинула территорию Украины.

[ + – ] Автомобиль является вещдоком в деле о мошенничестве Фото: Государственная таможенная служба

Соответственно, Киевская таможня в сотрудничестве с Нацполицией оформила протокол о превышении срока временного ввоза. Суд постановил, что владелец должен оплатить 170 тыс. гривен штрафа, а само элитное авто конфисковали.

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Теперь же выяснилось, что Lamborghini интересуются и немецкие правоохранительные органы. Lamborghini Aventador передали представителям Главного следственного управления Нацполиции Украины и его на эвакуаторе транспортировали в аэропорт "Борисполь" для отправки в Германию.

[ + – ] Уникальный Lamborghini Aventador SVJ Roadster был единственным в Украине

Следует отметить, что Lamborghini Aventador SVJ Roadster – редкая версия модели. Всего выпущено лишь 800 этих авто с 780-сильным V12 и в Украине такой родстер был одним-единственным. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 350 км/ч. Стоимость автомобиля – 600 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Украине впервые изъяли автомобиль у злостного нарушителя ПДД, а также о том, что в нашей стране наконец-то запретили "евробляхи".

И о выставленной на продажу коллекции редчайших Lamborghini. Суммарная стоимость суперкаров – 25 миллионов евро.