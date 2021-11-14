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Обновленная Toyota RAV4 2022 скоро в продаже: что изменилось в популярном кроссовере (видео)

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Новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2022, Toyota RAV4, кроссовер Toyota
Фото: Toyota | Вслед за версией Adventure обновили и стандартную модель

Ранее рассекретили внедорожный Toyota RAV4 Adventure, а теперь пришло время стандартной версии. Кроссовер прошел обновление.

Представлены новые официальные фото Toyota RAV4 2022. Самый популярный в мире кроссовер слегка обновили и он поступит в продажу с декабря. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2022, Toyota RAV4, кроссовер Toyota
Главное внешнее отличие - новые светодиодные фары
Фото: Toyota

Ранее новая Toyota RAV4 уже была рассекречена, но только в специальной внедорожной версии Adventure. Теперь же показали и стандартный кроссовер.

Новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2022, Toyota RAV4, кроссовер Toyota
Сзади освежили фонари
Фото: Toyota

Главное внешнее отличие Toyota RAV4 2022 – новые раскосые светодиодные фары. Также обращают на себя внимание измененный передний бампер и тоненькие противотуманки. Сзади обновили фонари. В добавок, предложены новые литые диски и расширена палитра цветов кузова.

Новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 2022, Toyota RAV4, кроссовер Toyota
Светодиодная подсветка салона теперь установлена в базовой версии
Фото: Toyota

Салон Toyota RAV4 не претерпел изменений, но зато расширена комплектация. В базовой версии теперь появились светодиодная подсветка с изменяемыми цветами и запираемый перчаточный ящик.

Видео обновленной Toyota RAV4 2022

Двигатели Toyota RAV4 2022 остались прежними. Кроссовер доступен с бензиновыми четверками объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также гибридными установками мощностью 222 и 306 л. с. В предложении остались версии модели с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал об обновленном кроссовере Hyundai Creta. Его дизайн выполнен в духе модели Tucson.