В стиле Tucson: Hyundai показали свой самый доступный кроссовер

Обновленный кроссовер Hyundai Creta изменился внешне и получил современное оборудование.

Новый Hyundai Creta официально представили на автошоу в Джакарте. Компактный кроссовер прошел фейслифтинг и стал гораздо интереснее на вид. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Стандартными стали 17-дюймовые диски Фото: Hyundai

Hyundai Creta 2022 обновили в духе старшего Tucson. У него теперь такая же широкая решетка радиатора с интегрированными в нее диодными ходовыми огнями. Также заменены бамперы и капот кроссовера, а 17-дюймовые диски стали частью базовой комплектации. Автомобиль подрос до 4315 мм в длину.

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У Hyundai Tucson позаимствовали некоторые детали интерьера вроде четырехспицевого руля и виртуальной панели приборов. Перечень опций пополнили электронный стояночный тормоз, панорамная крыша, вентиляция передних сидений и охлаждаемый перчаточный ящик.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Hyundai

Двигатели Hyundai Creta разнятся, в зависимости от страны, где продают кроссовер. Презентовали авто с 1,5-литровой 115-сильной бензиновой четверкой, но еще доступны бензиновые моторы объемом 1,4 л турбо (140 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.), а также 1,6-литровый 136-сильный турбодизель. Есть версии с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП, передним либо полным приводом.

Ранее появилась информация о семиместном варианте Hyundai Creta. Он уже поступил в продажу.

Также Фокус рассказывал о самой доступной Toyota. Автомобиль сочетает в себе черты хэтчбека и кроссовера.