У стилі Tucson: Hyundai показали свій найдоступніший кросовер

Оновлений кросовер Hyundai Creta змінився зовні й отримав сучасне обладнання.

Новий Hyundai Creta офіційно представили на автошоу в Джакарті. Компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і став набагато цікавішим на вигляд. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Стандартними стали 17-дюймові диски Фото: Hyundai

Hyundai Creta 2022 оновили на кшталт старшого Tucson. У нього тепер такі самі широкі ґрати радіатора з інтегрованими в них діодними ходовими вогнями. Також замінено бампери та капот кросовера, а 17-дюймові диски стали частиною базової комплектації. Автомобіль підріс до 4315 мм завдовжки.

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У Hyundai Tucson запозичили деякі деталі інтер'єру на кшталт чотириспицевого керма та віртуальної панелі приладів. Перелік опцій поповнили електронне гальмо стоянки, панорамний дах, вентиляція передніх сидінь і охолоджуваний ящик рукавички.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Hyundai

Двигуни Hyundai Creta відрізняються залежно від країни, де продають кросовер. Презентували авто з 1,5-літровою 115-сильною бензиновою четвіркою, але ще доступні бензинові мотори об'ємом 1,4 л турбо (140 к. с.) та 2,0 л (150 к. с.), а також 1,6 -літровий 136-сильний турбодизель. Є версії з 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП переднім або повним приводом.

Раніше з'явилася інформація про семимісний варіант Hyundai Creta. Він уже надійшов у продаж.

Також Фокус розповідав про найдоступнішу Toyota. Автомобіль поєднує в собі риси хетчбека та кросовера.