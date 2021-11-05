Представлена найменша та найдоступніша Toyota

Toyota Aygo нового покоління набула позашляхових рис. Хетчбек виріс до 3,7 м у довжину.

Нова Toyota Aygo X офіційно представлена. Третє покоління хетчбека надійде у продаж із початку 2022 року за ціною приблизно від 13 500 євро, тобто він залишається найдоступнішою моделлю бренду. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Хетчбеку збільшили кліренс і додали пластиковий обвіс Фото: Toyota

Toyota Aygo X 2022 залишається найкомпактнішим автомобілем японської марки на європейському ринку. Хоча хетчбек відчутно підріс порівняно з попередником:

довжина — 3 700 мм;

ширина — 1 740 мм;

висота — 1 525 мм.

[ + – ] У салоні з'явився 9,0-дюймовий дисплей Фото: Toyota

Дизайн став виразнішим — із широким переднім повітрозабірником і розкосими фарами. Крім того, Toyota Aygo X набула позашляхових рис: її кліренс збільшений, а на кузові з'явилися захисні пластикові накладки. За доплату навіть доступні 18-дюймові литі диски та зсувний тканинний дах.

[ + – ] Автомобіль став просторішим усередині Фото: Toyota

У салоні з'явився великий 9,0-дюймовий сенсорний дисплей, а обробку розбавили яскравими вставками. Збільшені розміри дозволили зробити автомобіль просторішим і збільшити об'єм багажника до 231-829 л. Серед опцій з'явилися діодні фари, адаптивний круїз-контроль і система нічного бачення.

[ + – ] Об'єм багажника збільшився до 231-829 л. Фото: Toyota

Нова Toyota Aygo X зберегла 1,0-літровий 72-сильний бензиновий двигун. Автомобіль вагою 940 кг розганяється до 100 км/год за 15,6 с і розвиває 158 км/год. На вибір запропоновані 5-ступінчаста МКПП і варіатор. Хетчбек має малий (9,4 м) діаметр розвороту, що дозволяє впевнено маневрувати в міських умовах.

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