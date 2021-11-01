Toyota показала недорогий економічний кросовер: він витрачає лише 3,6 л на 100 км

Toyota Raize e-Smart Hybrid коштує приблизно 20 тисяч доларів. Компактний кросовер оснастили 106-сильною гібридною установкою.

У Японії презентували нову Toyota Raize e-Smart Hybrid. Найкомпактніший кросовер Toyota (а також його брат-близнюк Daihatsu Rocky) обзавівся економічною гібридною версією. Про це повідомляє сайт Дром.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У силовій установці e-Smart Hybrid головну роль відіграє електродвигун потужністю 106 к. с. Бензиновий 1,2-літровий двигун не обертає колеса, а слугує генератором — виробляє електроенергію та заряджає тягову батарею. Заявлена витрата палива — 3,6 л/100 км у змішаному циклі.

[ + – ] Гібридний кросовер коштує приблизно 20 тис. доларів Фото: Toyota

Крім того, нова Toyota Raize e-Smart Hybrid отримала регульовану систему рекуперативного гальмування. Вона дозволяє, їздити, не натискаючи на педалі гальма — автомобіль впевнено сповільнюється, якщо відпустити газ (подібна технологія застосована у Nissan Leaf і Chevrolet Bolt).

Важливо

Розсекречено новий кросовер Toyota: він стане електричною альтернативою RAV4

Гібридна версія оснащена варіатором і доступна тільки в передньопривідному виконанні тоді, як бензиновий кросовер Toyota Raize може бути повнопривідним. Натомість комплектація гібрида багатша — безключовий доступ, клімат-контроль, віртуальна приладка, парктронік, адаптивний круїз-контроль, система автоматичного гальмування.

[ + – ] Комплектація гібридної Toyota Raize розширена Фото: Toyota

Toyota Raize — невеликий міський кросовер завдовжки трохи менше 4 м. Ціни на модель стартують із 15 тис. доларів, хоча гібрид буде трохи дорожчим — майже $20 тис.

Раніше Фокус повідомляв про новий Chery QQ. Популярна модель стала електромобілем.