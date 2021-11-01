Toyota показала недорогой экономичный кроссовер: он расходует всего 3,6 л на 100 км

Toyota Raize e-Smart Hybrid стоит около 20 тыс. долларов. Компактный кроссовер оснастили 106-сильной гибридной установкой.

В Японии представили новую Toyota Raize e-Smart Hybrid. Самый компактный кроссовер Toyota (а также его брат-близнец Daihatsu Rocky) обзавелся экономичной гибридной версией. Об этом сообщает сайт Дром.

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В силовой установке e-Smart Hybrid главную роль играет электромотор мощностью 106 л. с. Бензиновый 1,2-литровый двигатель не вращает колеса, а служит генератором – вырабатывает электроэнергию и подзаряжает тяговую батарею. Заявленный расход топлива – 3,6 л/100 км в смешанном цикле.

[ + – ] Гибридный кроссовер стоит около 20 тыс. долларов Фото: Toyota

Кроме того, новая Toyota Raize e-Smart Hybrid получила регулируемую систему рекуперативного торможения. Она позволяет, ездить, не нажимая педали тормоза – автомобиль уверенно замедляется, если отпустить газ (подобная технология применена в Nissan Leaf и Chevrolet Bolt).

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Гибридная версия оснащена вариатором и доступна только в переднеприводном исполнении тогда, как бензиновый кроссовер Toyota Raize может быть и полноприводным. Зато комплектация гибрида богаче – бесключевой доступ, климат-контроль, виртуальная приборка, парктроник, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения.

[ + – ] Комплектация гибридной Toyota Raize расширена Фото: Toyota

Toyota Raize – небольшой городской кроссовер длиной чуть менее 4 м. Цены на модель стартуют с 15 тыс. долларов, хотя гибрид будет чуть дороже – около $20 тыс.

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