Новый Chery QQ поступает в продажу: теперь это электромобиль

Электрокар Chery QQ достигает менее 3 м в длину. Топовая версия может проехать 170 км без подзарядки.

С ноября стартуют продажи Chery QQ 2022. Популярная компактная модель нового поколения в Китае будет стоить от 29 900 до 43 900 юаней ($4700-6870), причем отныне она электрическая. Об этом сообщает сайт Cnevpost.

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[ + – ] Электрокар оснастили 27-сильным мотором Фото: autohome.com.cn

Chery QQ Ice Cream (именно так называется новый хэтчбек) стал трехдверным, а в его дизайне теперь преобладают углы. К тому же, автомобиль существенно компактнее предшественника:

Длина – 2980 мм

Ширина – 1496 мм

Высота – 1637 мм

Колесная база – 1960 мм

[ + – ] Отделку салона разбавляют яркие вставки Фото: autohome.com.cn

При этом новый Chery QQ остается четырехместным, хотя задние сиденья больше рассчитаны на детей. Базовая комплектация включает светодиодные фары, виртуальную панель приборов и миниатюрные литые диски. Также для электрокара предлагают двухцветную окраску и яркие вставки в отделке салона.

[ + – ] Запас хода составляет 120-170 км, в зависимости от версии Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Chery QQ Ice Cream оснащен мотором мощностью 27 л. с. и с крутящим моментом в 85 Н∙м, а также литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. В зависимости от версии, запас хода составит от 120 до 170 км.

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Основным конкурентом модели разработчики называют компактный электрокар Wuling HongGuang Mini EV, разработанный инженерами General Motors. Он, кстати, по популярности обогнал Tesla.

Ранее Фокус рассказывал о еще одном компактном электрокаре от General Motors. Он стоит всего 3000 долларов.