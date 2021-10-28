Новый Chery QQ поступает в продажу: теперь это электромобиль
Электрокар Chery QQ достигает менее 3 м в длину. Топовая версия может проехать 170 км без подзарядки.
С ноября стартуют продажи Chery QQ 2022. Популярная компактная модель нового поколения в Китае будет стоить от 29 900 до 43 900 юаней ($4700-6870), причем отныне она электрическая. Об этом сообщает сайт Cnevpost.
Chery QQ Ice Cream (именно так называется новый хэтчбек) стал трехдверным, а в его дизайне теперь преобладают углы. К тому же, автомобиль существенно компактнее предшественника:
- Длина – 2980 мм
- Ширина – 1496 мм
- Высота – 1637 мм
- Колесная база – 1960 мм
При этом новый Chery QQ остается четырехместным, хотя задние сиденья больше рассчитаны на детей. Базовая комплектация включает светодиодные фары, виртуальную панель приборов и миниатюрные литые диски. Также для электрокара предлагают двухцветную окраску и яркие вставки в отделке салона.
Электромобиль Chery QQ Ice Cream оснащен мотором мощностью 27 л. с. и с крутящим моментом в 85 Н∙м, а также литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. В зависимости от версии, запас хода составит от 120 до 170 км.Важно
Основным конкурентом модели разработчики называют компактный электрокар Wuling HongGuang Mini EV, разработанный инженерами General Motors. Он, кстати, по популярности обогнал Tesla.
Ранее Фокус рассказывал о еще одном компактном электрокаре от General Motors. Он стоит всего 3000 долларов.