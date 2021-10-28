Новий Chery QQ надходить у продаж: тепер це електромобіль

Електрокар Chery QQ сягає менше 3 м завдовжки. Топова версія може проїхати 170 км без підзарядки.

З листопада стартує продаж Chery QQ 2022. Популярна компактна модель нового покоління в Китаї коштуватиме від 29 900 до 43 900 юанів ($4700-6870), причому відтепер вона електрична. Про це повідомляє сайт Cnevpost.

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[ + – ] Електрокар оснастили 27-сильним двигуном Фото: autohome.com.cn

Chery QQ Ice Cream (саме так називається новий хетчбек) став тридверним, а в його дизайні тепер переважають кути. До того ж, автомобіль істотно компактніший за попередника:

Довжина – 2980 мм

Ширина – 1496 мм

Висота – 1637 мм

Колісна база – 1960 мм

[ + – ] Оздоблення салону розбавляють яскраві вставки. Фото: autohome.com.cn

При цьому новий Chery QQ залишається чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. Базова комплектація включає світлодіодні фари, віртуальну панель приладів і мініатюрні литі диски. Також для електрокара пропонують двоколірне забарвлення та яскраві вставки в обробці салону.

[ + – ] Запас ходу складає 120-170 км, залежно від версії Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Chery QQ Ice Cream оснащений двигуном потужністю 27 к. с. і з крутним моментом 85 Н∙м, а також літіє-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю. Максимальна швидкість становить 100 км/год. Залежно від версії запас ходу складе від 120 до 170 км.

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Основним конкурентом моделі розробники називають компактний електрокар Wuling HongGuang Mini EV, розроблений інженерами General Motors. Він, до речі, за популярністю випередив Tesla.

Раніше Фокус розповідав про ще один компактний електрокар від General Motors. Він коштує лише 3000 доларів.