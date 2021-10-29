Рассекречен новый кроссовер Toyota: он станет электрической альтернативой RAV4

Toyota bZ4X создавали совместно с Subaru. Электрокроссовер способен проехать 450 км без подзарядки.

Toyota поделилась официальными фото и информацией о новом электрокаре bZ4X. Кроссовер представят 2 декабря, а в продажу он поступит в с начала 2022 года. Об этом сообщает издание Autocar.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новая Toyota bZ4X по размерам сопоставима с популярным RAV4. Электромобиль Toyota разрабатывали совместно с Subaru и его собратом станет новый Subaru Solterra. Обе модели построены на современной платформе e-TNGA, разработанной специально для электрокаров.

[ + – ] Запас хода составляет 450 км Фото: Toyota

По дизайну электромобиль Toyota bZ4X 2022 практически не отличается от показанного весной предсерийного концепт-кара. В дизайне преобладают грани, а крылья прикрыты массивными пластиковыми накладками.

Салон Toyota bZ4X выглядит сдержаннее, чем у прототипа. Оригинальный руль-штурвал уступил место более традиционному рулевому колесу. Практически все кнопки внутри – сенсорные. Разработчики утверждают, что электрокар просторнее, чем RAV4.

[ + – ] Электрокар создали совместно с Subaru Фото: Toyota

Электрокроссовер Toyota предложат в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной версиях. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, во второй – 8,4 с.

Важно

Два десятка кроссоверов провалили новый суровый краш-тест (видео)

Аккумуляторная батарея емкостью 71,4 кВт∙ч обеспечит запас хода в 450 км. Быстрая зарядка на 80% займет около получаса.

Ранее Фокус рассказывал о Toyota RAV4 2022. Кроссовер прошел обновление.