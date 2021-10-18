Новая Toyota RAV4 2022 показалась на первых живых фото

Кроссовер Toyota RAV4 прошел небольшое обновление и получил новое оборудование.

В Японии засветилась новая Toyota RAV4 2022. Популярный кроссовер впервые засняли вживую, хотя рассекретили его на официальных фото примерно месяц назад. Модель прошла небольшой фейслифтинг и поступит в продажу с конца октября. Об этом сообщает сайт TorqueNews.

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[ + – ] Внедорожный вариант Adventure появится и в Европе Фото: Toyota

На фото попал кроссовер Toyota RAV4 во внедорожном исполнении Adventure – эта версия и ранее была доступна в Японии, США и Австралии, а с 2022 года будет предложена и в Европе. От стандартной модели она отличается, прежде всего, дизайном решетки радиатора и защитным пластиковым обвесом.

[ + – ] Продажи кроссовера стартуют в конце октября Фото: Toyota

Узнать Toyota RAV4 2022 модельного года можно, прежде всего, по новым фарам (они теперь диодные уже в базовой версии) и противотуманкам меньшего размера. А еще расширена палитра цветов – добавлены зеленый цвет Urban Khaki и голубой Cavalry Blue.

Салон Toyota RAV4 2022 не претерпел больших изменений. Предложены новые варианты отделки, а еще появился разъем USB-C. Перечень опций пополнил электропривод кресла переднего пассажира.

[ + – ] В салоне появился разъем USB-C Фото: Toyota

В Японии новая Toyota RAV4 предложена только в гибридных версиях мощностью 222 и 306 л. с. В других странах останутся в предложении и бензиновые двигатели объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.). Можно будет выбрать кроссовер с передним и полным приводом.

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