Нова Toyota RAV4 2022 показалася на перших живих фото

Кросовер Toyota RAV4 пройшов невелике оновлення та отримав нове обладнання.

В Японії засвітилася нова Toyota RAV4 2022. Популярний кросовер уперше зняли наживо, хоча розсекретили його на офіційних фото приблизно місяць тому. Модель пройшла невеликий фейсліфтинг і надійде в продаж із кінця жовтня. Про це повідомляє сайт TorqueNews.

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[ + – ] Позашляховий варіант Adventure з'явиться і в Європі Фото: Toyota

На фото потрапив кросовер Toyota RAV4 у позашляховому виконанні Adventure — ця версія і раніше була доступна в Японії, США й Австралії, а з 2022 року запропонована і в Європі. Від стандартної моделі вона відрізняється, насамперед, дизайном решітки радіатора і захисним пластиковим обвісом.

[ + – ] Продажі кросовера стартують наприкінці жовтня Фото: Toyota

Впізнати Toyota RAV4 2022 модельного року можна, насамперед, за новими фарами (вони тепер діодні вже в базовій версії) і протитуманками меншого розміру. А ще розширена палітра кольорів — додані зелений колір Urban Khaki і блакитний Cavalry Blue.

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Салон Toyota RAV4 2022 не зазнав великих змін. Запропоновано нові варіанти обробки, а ще з'явився роз'єм USB-C. Перелік опцій поповнив електропривід крісла переднього пасажира.

[ + – ] У салоні з'явився роз'єм USB-C Фото: Toyota

В Японії нова Toyota RAV4 запропонована тільки в гібридних версіях потужністю 222 і 306 к. с. В інших країнах залишаться в пропозиції і бензинові двигуни об'ємом 2,0 л (173 к. с.) і 2,5 л (208 к. с.). Можна буде вибрати кросовер із переднім і повним приводом.

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