Яким буде новий Land Cruiser Prado: подробиці про таку улюблену в Україні Toyota

Новий Toyota Land Cruiser Prado з'явиться в 2024 році. Дефіцит мікрочіпів і високий попит на Toyota Land Cruiser 300 змусили перенести дату презентації позашляховика.

Прем'єра Toyota Land Cruiser Prado нового покоління перенесена на літо 2024 року. Раніше планувалося представити позашляховик роком раніше. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На рішення керівництва Toyota вплинули кілька причин. По-перше, це, звичайно ж, дефіцит мікрочіпів, що змусив японську компанію припинити на час кілька підприємств.

[ + – ] Позашляховик збереже знайомий дизайн, але переїде на нову платформу Фото: BestCarWeb

По-друге, підвищений попит на новий Toyota Land Cruiser 300 (в Японії і низці інших країн за ним уже вишикувалися черги) змусив сконцентруватися на випуску саме цього позашляховика. Для виробництва Prado просто немає вільних потужностей.

По-третє, нинішній Toyota Land Cruiser Prado J150 досі популярний і його випуск залишається рентабельним. Модель представили в 2009 році, і вона протримається на конвеєрі рівно 15 років.

Стали відомі й деякі характеристики Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховик побудують на сучасній рамній платформі старшого Land Cruiser 300 і за розмірами він буде порівнянний з нинішньою моделлю.

Розміри нового Toyota Land Cruiser Prado 2024:

довжина — 4 825 мм;

ширина — 1 885 мм;

висота — 1 835 мм;

колісна база — 2 840 мм.

[ + – ] На зміну бензинових версій прийде гібрид Фото: BestCarWeb

Дизайн Toyota Land Cruiser Prado також залишиться знайомим. Швидше за все, від короткої тридверної версії відмовляться і запропонують виключно п'ятидверний варіант.

Позашляховик збереже 2,8-літровий 200-сильний турбодизель попередника. А ось на зміну бензиновим модифікаціям прийде гібрид із 2,5-літровою четвіркою та електромотором. Усі Prado отримають нову 8-ступінчасту автоматичну КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що серійний електромобіль Toyota потрапив у Книгу рекордів Гіннеса завдяки величезному запасу ходу.