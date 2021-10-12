Каким будет новый Land Cruiser Prado: подробности про такую любимую в Украине Toyota

Новый Toyota Land Cruiser Prado появится в 2024 году. Дефицит микрочипов и высокий спрос на Toyota Land Cruiser 300 заставили перенести дату презентации внедорожника.

Премьера Toyota Land Cruiser Prado нового поколения перенесена на лето 2024 года. Ранее планировалось представить внедорожник годом ранее. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

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На решение руководства Toyota повлияли несколько причин. Во-первых, это, конечно же, дефицит микрочипов, заставивший японскую компанию приостановить на время несколько предприятий.

[ + – ] Внедорожник сохранит знакомый дизайн, но переедет на новую платформу Фото: BestCarWeb

Во-вторых, повышенный спрос на новый Toyota Land Cruiser 300 (в Японии и ряде других стран за ним уже выстроились очереди) заставил сконцентрироваться на выпуске именно этого внедорожника. Для производства Prado попросту нет свободных мощностей.

В-третьих, нынешний Toyota Land Cruiser Prado J150 до сих пор популярен и его выпуск остается рентабельным. Модель представили в 2009 году, и она продержится на конвейере ровно 15 лет.

Стали известны и некоторые характеристики Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник построят на современной рамной платформе старшего Land Cruiser 300 и по размерам он будет сопоставим с нынешней моделью.

Размеры нового Toyota Land Cruiser Prado 2024:

Длина – 4825 мм

Ширина – 1885 мм

Высота – 1835 мм

Колесная база – 2840 мм

[ + – ] На смену бензиновым версиям придет гибрид Фото: BestCarWeb

Дизайн Toyota Land Cruiser Prado также останется знакомым. Скорее всего, от короткой трехдверной версии откажутся и предложат исключительно пятидверный вариант.

Внедорожник сохранит 2,8-литровый 200-сильный турбодизель предшественника. А вот на смену бензиновым модификациям придет гибрид с 2,5-литровой четверкой и электромотором. Все Prado получат новую 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Ранее Фокус сообщал, что серийный электромобиль Toyota попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря огромному запасу хода.