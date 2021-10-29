Розсекречено новий кросовер Toyota: він стане електричною альтернативою RAV4

Toyota bZ4X створювали разом із Subaru. Електрокросовер здатний проїхати 450 км без підзарядки.

Toyota поділилася офіційними фото й інформацією про новий електрокар bZ4X. Кросовер представлять 2 грудня, а в продаж він надійде з початку 2022 року. Про це повідомляє видання Autocar.

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Нова Toyota bZ4X за розмірами можна порівняти з популярним RAV4. Електромобіль Toyota розробляли спільно з Subaru, і його побратимом стане новий Subaru Solterra. Обидві моделі збудовані на сучасній платформі e-TNGA, розробленій спеціально для електрокарів.

[ + – ] Запас ходу складає 450 км Фото: Toyota

За дизайном електромобіль Toyota bZ4X 2022 практично не відрізняється від показаного навесні передсерійного концепт-кара. У дизайні переважають грані, а крила прикриті потужними пластиковими накладками.

Салон Toyota bZ4X виглядає стриманіше, ніж у прототипа. Оригінальний кермо-штурвал поступився місцем традиційнішому рульовому колесу. Майже всі кнопки всередині — сенсорні. Розробники стверджують, що електрокар просторіший, ніж RAV4.

[ + – ] Електрокар створили разом із Subaru Фото: Toyota

Електрокросовер Toyota запропонують у 204-сильній передньопривідній і 218-сильній повнопривідній версіях. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 7,7 секунди, у другій – 8,4 секунди.

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Акумуляторна батарея ємністю 71,4 кВт∙год забезпечить запас ходу в 450 км. Швидка зарядка на 80% займе близько пів години.

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