Оновлена Toyota RAV4 2022 незабаром у продажу: що змінилося в популярному кросовері (відео)

Раніше розсекретили позашляховий Toyota RAV4 Adventure, а тепер настав час стандартної версії. Кросовер пройшов оновлення.

Представлені нові офіційні фото Toyota RAV4 2022. Найпопулярніший у світі кросовер трохи оновили і він надійде у продаж із грудня. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Головна зовнішня відмінність – нові світлодіодні фари Фото: Toyota

Раніше нова Toyota RAV4 вже була розсекречена, але лише у спеціальній позашляховій версії Adventure. Тепер показали і стандартний кросовер.

[ + – ] Позаду освіжили ліхтарі Фото: Toyota

Головна зовнішня відмінність Toyota RAV4 2022 – нові розкосі світлодіодні фари. Також привертають увагу змінений передній бампер і тоненькі протитуманки. Позаду оновили ліхтарі. На додаток, запропоновані нові литі диски та розширена палітра кольорів кузова.

[ + – ] Світлодіодне підсвічування салону тепер встановлене в базовій версії Фото: Toyota

Салон Toyota RAV4 не зазнав змін, зате розширена комплектація. У базовій версії тепер з'явилися світлодіодне підсвічування зі змінними кольорами і бардачок, що замикається.

[ + – ] Відео оновленої Toyota RAV4 2022

Двигуни Toyota RAV4 2022 залишилися незмінними. Кросовер доступний з бензиновими четвірками об'ємом 2,0 л (173 л. с.) та 2,5 л (208 л. с.), а також гібридними установками потужністю 222 і 306 л. с. У пропозиції залишилися версії моделі з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус розповідав про оновлений кросовер Hyundai Creta. Його дизайн виконаний у дусі моделі Tucson.