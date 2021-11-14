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Оновлена Toyota RAV4 2022 незабаром у продажу: що змінилося в популярному кросовері (відео)

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Фото: Toyota | Після версії Adventure оновили і стандартну модель

Раніше розсекретили позашляховий Toyota RAV4 Adventure, а тепер настав час стандартної версії. Кросовер пройшов оновлення.

Представлені нові офіційні фото Toyota RAV4 2022. Найпопулярніший у світі кросовер трохи оновили і він надійде у продаж із грудня. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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Головна зовнішня відмінність – нові світлодіодні фари
Фото: Toyota

Раніше нова Toyota RAV4 вже була розсекречена, але лише у спеціальній позашляховій версії Adventure. Тепер показали і стандартний кросовер.

Нова Toyota RAV4, Toyota RAV4 2022, Toyota RAV4, кросовер Toyota
Позаду освіжили ліхтарі
Фото: Toyota

Головна зовнішня відмінність Toyota RAV4 2022 – нові розкосі світлодіодні фари. Також привертають увагу змінений передній бампер і тоненькі протитуманки. Позаду оновили ліхтарі. На додаток, запропоновані нові литі диски та розширена палітра кольорів кузова.

Нова Toyota RAV4, Toyota RAV4 2022, Toyota RAV4, кросовер Toyota
Світлодіодне підсвічування салону тепер встановлене в базовій версії
Фото: Toyota

Салон Toyota RAV4 не зазнав змін, зате розширена комплектація. У базовій версії тепер з'явилися світлодіодне підсвічування зі змінними кольорами і бардачок, що замикається.

Відео оновленої Toyota RAV4 2022

Двигуни Toyota RAV4 2022 залишилися незмінними. Кросовер доступний з бензиновими четвірками об'ємом 2,0 л (173 л. с.) та 2,5 л (208 л. с.), а також гібридними установками потужністю 222 і 306 л. с. У пропозиції залишилися версії моделі з переднім та повним приводом.

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