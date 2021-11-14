Оновлена Toyota RAV4 2022 незабаром у продажу: що змінилося в популярному кросовері (відео)
Раніше розсекретили позашляховий Toyota RAV4 Adventure, а тепер настав час стандартної версії. Кросовер пройшов оновлення.
Представлені нові офіційні фото Toyota RAV4 2022. Найпопулярніший у світі кросовер трохи оновили і він надійде у продаж із грудня. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Раніше нова Toyota RAV4 вже була розсекречена, але лише у спеціальній позашляховій версії Adventure. Тепер показали і стандартний кросовер.
Головна зовнішня відмінність Toyota RAV4 2022 – нові розкосі світлодіодні фари. Також привертають увагу змінений передній бампер і тоненькі протитуманки. Позаду оновили ліхтарі. На додаток, запропоновані нові литі диски та розширена палітра кольорів кузова.
Салон Toyota RAV4 не зазнав змін, зате розширена комплектація. У базовій версії тепер з'явилися світлодіодне підсвічування зі змінними кольорами і бардачок, що замикається.
Двигуни Toyota RAV4 2022 залишилися незмінними. Кросовер доступний з бензиновими четвірками об'ємом 2,0 л (173 л. с.) та 2,5 л (208 л. с.), а також гібридними установками потужністю 222 і 306 л. с. У пропозиції залишилися версії моделі з переднім та повним приводом.
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