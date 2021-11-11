Штраф до 170 тыс. и конфискация авто: в Украине запретили "евробляхи"

Власть больше не собирается идти на уступки владельцам нерастаможенных авто. О льготной растаможке можно забыть.

С сегодняшнего дня нерастаможенные авто в Украине – вне закона. 10 ноября было последним днем, когда растаможить "евробляху" можно было дешево по льготному тарифу. Теперь же владельцам таких машин власть начнет закручивать гайки.

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Растаможка "евроблях" не стала массовой

За 180 дней льготного периода (с 15 мая по 10 ноября) украинцы легализовали 85 тыс. авто на еврономерах и пополнили госбюджет на 3 млрд. гривен. Такую статистику приводит Государственная таможенная служба. Примечательно, что пик активности владельцев "евроблях" пришелся на последние 10 дней. Названы и регионы-лидеру по количеству легализованных авто:

Закарпатская таможня – 15 148 шт.

Киевская таможня – 10 752 шт.

Одесская таможня – 9999 шт.

Ивано-Франковская таможня – 5830 шт.

Черновецкая таможня – 5506 шт.

[ + – ] Владельцы "евроблях" пополнили бюджет на 3 млрд. гривен Фото: Государственная таможенная служба

Следует отметить, что в нынешнем году активность владельцев авто на еврономерах не была высокой. Для сравнения: в 2018-2019 годах украинские номера получили вдвое больше машин – свыше 140 тыс.

Штрафы за нерастаможенные авто в Украине

С 11 ноября правом льготной растаможки могут воспользоваться лишь участники ООС – им продлили эту возможность до 8 февраля. Впрочем, вряд ли владельцы "евроблях" массово ринутся искать знакомых военных, ведь по льготному тарифу один гражданин может растаможить лишь один автомобиль.

[ + – ] Владельцам нерастаможенных авто грозит штраф в размере от 8,5 до 170 тыс. гривен Фото: Информатор

Во власти дали понять, что больше поблажек "евробляхерам" не будет. Об этом прямо заявил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев:

"Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь — закон один для всех. Прошу Национальную полицию принять меры к недопущению проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны".

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Подтвердили намерения наказывать владельцев авто на еврономерах и в МВД. Полиция уже готовится штрафовать нарушителей.

"На моей памяти было 3 или 5 терминов для легализации таких транспортных средств. Полиция в течение этого времени не налагала штрафы. Поэтому с завтрашнего дня Нацполиция будет выполнять предусмотренные законом нормы, в том числе и взимать штрафы", — подчеркнул министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, что минимальный штраф за нерастаможенное авто в Украине – 8500 гривен. Впрочем, в случае существенного превышения сроков транзита или временного ввоза авто на еврономерах эта сумма может вырасти до 170 тыс. гривен, а еще возможна конфискация транспортного средства.

К слову, с недавних пор в нашей стране конфискации подлежат и автомобили на украинских номерах. Их изымают у злостных нарушителей ПДД.

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