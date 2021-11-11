Штраф до 170 тыс. и конфискация авто: в Украине запретили "евробляхи"
Власть больше не собирается идти на уступки владельцам нерастаможенных авто. О льготной растаможке можно забыть.
С сегодняшнего дня нерастаможенные авто в Украине – вне закона. 10 ноября было последним днем, когда растаможить "евробляху" можно было дешево по льготному тарифу. Теперь же владельцам таких машин власть начнет закручивать гайки.
Растаможка "евроблях" не стала массовой
За 180 дней льготного периода (с 15 мая по 10 ноября) украинцы легализовали 85 тыс. авто на еврономерах и пополнили госбюджет на 3 млрд. гривен. Такую статистику приводит Государственная таможенная служба. Примечательно, что пик активности владельцев "евроблях" пришелся на последние 10 дней. Названы и регионы-лидеру по количеству легализованных авто:
- Закарпатская таможня – 15 148 шт.
- Киевская таможня – 10 752 шт.
- Одесская таможня – 9999 шт.
- Ивано-Франковская таможня – 5830 шт.
- Черновецкая таможня – 5506 шт.
Следует отметить, что в нынешнем году активность владельцев авто на еврономерах не была высокой. Для сравнения: в 2018-2019 годах украинские номера получили вдвое больше машин – свыше 140 тыс.
Штрафы за нерастаможенные авто в Украине
С 11 ноября правом льготной растаможки могут воспользоваться лишь участники ООС – им продлили эту возможность до 8 февраля. Впрочем, вряд ли владельцы "евроблях" массово ринутся искать знакомых военных, ведь по льготному тарифу один гражданин может растаможить лишь один автомобиль.
Во власти дали понять, что больше поблажек "евробляхерам" не будет. Об этом прямо заявил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев:
"Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь — закон один для всех. Прошу Национальную полицию принять меры к недопущению проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны".Важно
Подтвердили намерения наказывать владельцев авто на еврономерах и в МВД. Полиция уже готовится штрафовать нарушителей.
"На моей памяти было 3 или 5 терминов для легализации таких транспортных средств. Полиция в течение этого времени не налагала штрафы. Поэтому с завтрашнего дня Нацполиция будет выполнять предусмотренные законом нормы, в том числе и взимать штрафы", — подчеркнул министр внутренних дел Денис Монастырский.
Напомним, что минимальный штраф за нерастаможенное авто в Украине – 8500 гривен. Впрочем, в случае существенного превышения сроков транзита или временного ввоза авто на еврономерах эта сумма может вырасти до 170 тыс. гривен, а еще возможна конфискация транспортного средства.
К слову, с недавних пор в нашей стране конфискации подлежат и автомобили на украинских номерах. Их изымают у злостных нарушителей ПДД.
Также Фокус ранее писал о намерениях лишать прав за превышение скорости.